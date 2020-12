Une crèche vivante le temps d’un week-end à Tracadie

«Joyeux Noël!». Des mots de circonstance en cette période de l’année. Des mots qui ont encore plus de sens, car tout le monde veut que ce Noël soit joyeux malgré la tristesse apportée par la pandémie et toutes ces restrictions. En particulier la congrégation de la Famille Myriam-de-la-Paix, à Tracadie.

Et pour apporter la joie, quoi de mieux que d’inviter les gens à venir admirer une première: une crèche vivante. Pas seulement vivante en personnages. Vivante en animaux aussi.

Car le boeuf, le mouton et même un poney joueront un rôle essentiel dans cette histoire, qui est de réchauffer l’enfant Jésus couché dans une mangeoire. Pour l’instant, il manque un âne. Avis aux intéressés…

«C’est une belle folie!», admet soeur Julie Bissonnette, à la tête de ce projet audacieux.

Samedi et dimanche, les gens sont appelés à marcher dans le Sentier de Noël de la congrégation. Elle est facile à trouver: il suffit d’aller au bout de la rue Principale de Tracadie et de tourner à droite dans la rue des Chalets.

«Les gens ont besoin d’entendre cette belle histoire, ils ont besoin de retrouver le joyeux dans Joyeux Noël. La crèche et la sainte Famille nous parlent en ces temps. Nous visons des moments d’instabilité et d’insécurité, comme Marie et Joseph l’ont vécu en cherchant un endroit pour dormir. Nous offrons la paix et la joie et nous croyons que c’est un message encore plus pertinent de nos jours alors qu’il y a tant de familles en détresse à cause de la pandémie», réfléchit à haute voix la responsable de cette activité.

Les travaux sont en cours et vont à la vitesse grand V pour terminer les installations à temps. L’étable dans laquelle Marie enfantera est prête. Les box pour les animaux aussi. Trois autres stations agrémenteront le parcours: les bergers, les anges et les rois mages avant de terminer avec la pièce maîtresse.

Plusieurs bénévoles et membres extérieurs de la congrégation – une quarantaine en tout, selon soeur Julie Bissonnette – personnifieront les rôles principaux. Il y aura également une chorale qui chantera les classiques du temps de Noël.

«Nous faisions beaucoup de représentations dans les foyers de soins, mais en raison de la pandémie, nous ne pouvons pas le faire cette année. L’idée de cette crèche vivante nous est venue, car ça se faisait déjà à quelques endroits au Québec, mais pas ici. On a commencé le travail à l’automne et c’est non-stop depuis», explique soeur Bissonnette.

Il y aura des règles strictes à respecter. Des groupes seront formés et entameront la découverte du sentier toutes les 30 minutes en suivant un guide qui sera également interprète. Des responsables assureront la distanciation. De préférence, il faut s’inscrire à l’avance, mais il ne reste plus beaucoup de place, fait part la porte-parole, qui a déjà à gérer près de 300 inscriptions.

«Une crêche vivante, c’est expérimenter la vraie histoire de Noël. La COVID-19 complique les choses, mais nous voulons donner une source d’espérance aux gens. Nous voulons leur montrer que la COVID n’est pas la fin, qu’il y a encore de la lumière. C’est pour cela aussi qu’une partie du sentier se fera de nuit. Car dans les ténèbres jaillit la lumière», est convaincue la religieuse.

La Famille Myriam-de-la-Paix est la seule du genre au Nouveau-Brunswick et occupe une résidence à Tracadie depuis maintenant 26 ans. La maison mère est à Baie-Comeau, au Québec. La congrégation mixte vient d’ailleurs de perdre sa fondatrice, soeur Jeanne Bizier, décédée la semaine dernière.