Pandémie: un manque à gagner de 65 000$ à Shippagan

La Ville de Shippagan déposera une demande de plus de 65 000$ en compensations pour les pertes causées par la pandémie de la COVID-19 dans la première phase de l’Accord fédérale-provinciale sur la relance sécuritaire.

Les élus en sont arrivés à cette conclusion à la suite d’un calcul tenant compte des coûts supplémentaires liés au coronavirus, des recettes perdues et des économies depuis le 13 mars.

L’administration municipale évalue à 8000$ le montant additionnel qu’elle a dû défrayer (masques, équipements, produits de désinfection, etc.) et une perte brute de 135 000$ en revenus avec la fermeture des activités au Centre Rhéal-Cormier, à la Piscine régionale, à son camping et au Centre des congrès de la Péninsule acadienne.

Cependant, Shippagan a réussi à économiser 78 000$ en salaires et en dépenses qui n’étaient plus nécessaires durant cette période de neuf mois.

La différence est de 65 000$.

Cette demande de remboursement ne veut pas dire que Shippagan obtiendra la totalité de la somme, a fait part le conseiller Kassim Doumbia, responsable du comité des finances de la municipalité.

Selon l’Association francophone des municipalités du N.-B., les pertes encourues par la COVID-19 monteraient à 17,5 millions $ à travers les 104 villes et villages de la province.

La première phase de cet accord fédéral-provincial, estimé à un total de 41 millions $, devrait accorder aux municipalités une part évaluée à environ 20 millions $. La deuxième partie serait distribuée au début de l’année 2021 et devrait tenir compte d’un calcul par citoyen.