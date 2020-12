Coûts énergétiques: 2 millions $ pour cinq écoles de la province

Quatre écoles anglophones et une école francophone de la province recevront un total de 2 millions $ pour les aider à réduire leurs coûts énergétiques et les émissions qui causent les changements climatiques.

Parmi les projets, la Priestman Street School, à Fredericton, recevra 647 000$ pour installer des ventilateurs-récupérateurs d’énergie et moderniser les systèmes de contrôle de l’édifice; la Woodstock High School recevra 520 000$ pour améliorer ses systèmes de contrôle de la ventilation et l’enveloppe de l’édifice; et l’école Sainte-Anne, à Fredericton, recevra 500 000$ pour améliorer son système de chauffage et ses systèmes de contrôle de la ventilation.

Les écoles Carleton North High School, à Florenceville Bristol, et la Terry Fox Elementary School, à Bathurst, recevront également des fonds pour réaliser des projets.

Le financement provenant du Fonds fédéral d’incitation à l’action pour le climat a été fourni au ministère des Transports et de l’Infrastructure, qui a travaillé avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance dans le but de distribuer les fonds aux districts scolaires et aux écoles.