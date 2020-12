Orange jusque dans le Restigouche-Ouest

Le passage à la phase orange est une première pour les élus du Nord-Ouest depuis le confinement général, au printemps. Et la zone 4 à cela de particulier qu’elle inclut également plusieurs communautés passablement éloignées de son secteur névralgique, Edmundston.

C’est le cas, entre autres, de celles du Restigouche-Ouest, soit Saint-Quentin, Kedgwick et Saint-Jean-Baptiste/Menneval.

La mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, avait été mise au parfum du changement à venir plus tôt dans la journée. En entrevue, elle ne cachait pas son inquiétude, sa déception, mais aussi sa résignation de voir sa communauté passer en phase orange à quelques jours à peine de la période des Fêtes.

«Il y a des cas, on ne sait pas dans quelles communautés ils sont. On est loin d’Edmundston certes, à une centaine de kilomètres, mais c’est encore trop près du virus. C’est notre principal centre de service, beaucoup de gens s’y rendent sur une base régulière. On est donc aussi à risque ici. C’est pourquoi il faut demeurer très vigilant», indique Mme Somers qui implore les citoyens de la zone 4 de se plier aux consignes de la Santé publique.

«Il faut absolument que tout le monde mette la main à la pâte. Est-ce que l’on veut passer Noël avec une seule bulle familiale? Non! Alors je demande à nos citoyens et tous ceux de la zone 4 de bien suivre les consignes afin d’espérer retourner à temps en phase jaune le plus tôt possible», souligne-t-elle.

Un peu plus à l’est, dans la communauté rurale de Kedgwick, on a un sentiment de déjà-vu.

À cheval sur les zones 4 et zone 5, elle avait été mise en phase orange lors des deux précédentes éclosions survenues dans le Restigouche. Plaidant la proximité et l’indissociabilité de Saint-Quentin, elle avait obtenu une exemption lors de la dernière éclosion.

Cette fois par contre, elle doit vivre avec son choix et passer en orange.

«Et c’est correct, on est prêt à vivre avec ça», affirme sans hésitation la mairesse de Kedgwick, Janice Savoie.

«C’est triste de devoir tomber en phase orange, on n’est vraiment pas content que ça se produise, mais on l’accepte parce qu’on a fait un choix et on l’assume. Au moins, cette fois-ci, le message est clair et nous ne sommes pas séparés de Saint-Quentin», ajoute-t-elle.

Comme Mme Somers, cette dernière croit en un retour en phase jaune avant Noël, mais avoue que le temps commence à presser.

«On doit tous faire notre part dès maintenant. Je sais que c’est difficile, surtout à cette période de l’année, mais c’est important que la population prenne la situation au sérieux afin de couper les lignes de transmissions du virus et espérer que ça se règle avant Noël», dit-elle.