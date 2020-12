Un gel de salaire pour 5800 fonctionnaires provinciaux

Le gouvernement provincial impose un gel de salaire d’une année à ses cadres et à ses employés non syndiqués et espère convaincre les syndicats d’accepter le même traitement.

Environ 5800 fonctionnaires provinciaux n’auront pas droit à une hausse de salaire en 2020. Il s’agit des cadres et des employés non syndiqués du gouvernement, du système d’éducation et du système de santé.

La nouvelle leur a été annoncée le 2 décembre par la greffière du conseil exécutif dans une note interne qui s’est retrouvée dans les médias cette semaine. Le premier ministre Blaine Higgs a confirmé la nouvelle en mêlée de presse.

Cette mesure est nécessaire selon lui en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les finances de la province.

L’économie est en décroissance, les revenus sont à la baisse et les dépenses supplémentaires liées à la pandémie ne sont pas toutes épongées par le gouvernement fédéral, a-t-il dit.

«Il faut aussi reconnaître que pendant la COVID nous avons gardé tout le monde, nous n’avons renvoyé personne. Dans certains secteurs, les gens étaient à la maison (sans travailler) et ç’a coûté environ 87 millions $ à la province», a expliqué M. Higgs.

Le plan de rémunération de ces fonctionnaires n’avait pas été mis à jour depuis mars 2019. Le nouveau régime de quatre ans prévoit 1% d’augmentation en 2019, aucune augmentation en 2020 et 1% par an pour les deux années suivantes.

Une porte-parole du ministère des Finances et du Conseil du trésor a confirmé que les fonctionnaires recevront une révision rétroactive de salaire pour l’année 2019.

Le gel de salaire ne s’applique pas aux employés syndiqués des services publics. Blaine Higgs affirme toutefois vouloir s’inspirer de ce gel lors des prochaines négociations collectives avec les syndicats des services publics.

«Nous allons-en discuter parce que nous devons reconnaître (les effets) de l’année 2020», a-t-il dit.

«La seule autre solution serait de taxer davantage les gens et je pense que les gens du Nouveau-Brunswick sont suffisamment taxés.»

Le chef de l’opposition officielle, le libéral Roger Melanson, craint qu’un gel de salaire dans les services publics nuise au recrutement et à la rétention du personnel.

«Oui, ils ont pu profiter du maintien de leur salaire et de leur emploi (durant la pandémie), mais il faut continuer de s’assurer que leurs conditions de travail soient acceptables pour ne pas les perdre.»

Le gel du salaire des fonctionnaires signifie que leur pouvoir d’achat va diminuer, a déploré le chef du Parti vert, David Coon.

«Il n’y a pas de gel sur le prix des choses essentielles pour les gens. Si vous mettez en œuvre un gel sur les salaires, il faut penser au coût du loyer, au coût de la nourriture.»

Le président de la section néo-brunswickoise du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Brien Watson, estime que le premier ministre a trouvé une bien mauvaise façon de remercier ceux qui sont au premier rang dans la lutte contre la pandémie.

«Les héros en première ligne, ceux qui continuent à faire de leur mieux pour nous sortir de la pandémie, méritent plus que des zéros», a-t-il soutenu dans un communiqué de presse.

Sa collègue la directrice du bureau du SCFP dans les Maritimes, Sandy Harding, accuse Blaine Higgs de vouloir faire la reprise économique sur le dos des travailleurs des services publics.

«Le premier ministre doit reconnaître que les travailleurs qui font partie intégrante de la réponse à la pandémie ne peuvent être ignorés pour obtenir une forte reprise économique.»