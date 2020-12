Une enquête aurait blanchi la direction du Manoir de la Vallée

Une récente enquête interne du ministère du Développement social au Manoir de la Vallée d’Atholville a blanchi l’établissement des allégations faites par deux anciens employés, selon Bruce Fitch.

«En ce qui concerne le Manoir de la Vallée, chacune des allégations a été vérifiée et aucune d’entre elles n’a été jugée véridique», a déclaré le ministre durant la période de questions à l’Assemblée législative, vendredi.

«Un médecin est venu examiner les patients et s’est assuré que les allégations n’étaient pas fondées», a ajouté M. Fitch en mêlée de presse.

Le ministre a révélé ces informations à la suite d’un reportage de la CBC diffusé cette semaine dans lequel deux anciens employés affirment qu’un projet-pilote dans les cinq foyers de soins spéciaux du Groupe Lokia dans le nord-est du Nouveau-Brunswick a provoqué une réduction du personnel et une sérieuse diminution de la qualité des soins et des services aux résidents.

Le propriétaire du Groupe Lokia, Dr Guy Tremblay, nie catégoriquement les allégations de ses deux anciens employés qu’il accuse de vouloir se venger parce qu’ils ont été mis à la porte.

Le ministre du Développement social avait laissé entendre, jeudi, que le projet-pilote sur l’optimisation des ressources humaines dans les établissements du Groupe Lokia avait été abandonné parce que les résultats n’étaient pas satisfaisants.

Dr Tremblay a pourtant affirmé au journal le même jour qu’il n’avait pas encore l’occasion de présenter les résultats du projet-pilote au gouvernement.

«Le gouvernement n’a pas encore les résultats de mon étude d’un an de travail. Mais ce sont des résultats vraiment, vraiment intéressants», a-t-il confié au journal.

Après avoir été mis au courant des propos du Dr Tremblay, M. Fitch a clarifié que le projet-pilote avait pris fin en mars comme prévu et qu’il n’avait pas encore vu les résultats.

«Je serais plus qu’heureux de voir les résultats, car cela revient à innover et à essayer de mieux fournir les services pour soigner les personnes âgées», a dit le ministre.

Selon Dr Tremblay, le projet-pilote vise à changer les règles provinciales concernant le nombre d’employés requis en fonction du nombre de résidents afin d’adapter plus facilement la composition du personnel aux besoins des résidents.

Les anciens employés qui se sont confiés à la CBC affirment que cette initiative a provoqué une réduction du personnel si importante que chaque bain devait être donné en 15 minutes et chaque chambre nettoyée en 5 minutes.

L’opposition officielle continue de réclamer une enquête indépendante sur cette affaire.

«Ça nous prend une enquête indépendante et nous allons demander à la vérificatrice générale d’examiner ça. C’est injustifiable et inexplicable. Les gens ne vont jamais accepter une diminution des services pour les plus vulnérables, c’est-à-dire les aînés de notre province», a déclaré le chef par intérim du Parti libéral, Roger Melanson, vendredi.