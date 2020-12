Certaines familles n’ont pas la chance d’avoir le ventre plein

«Avoir faim, ce n’est pas un cadeau», dit la publicité. Elle veut nous sensibiliser au partage avec des familles qui n’ont pas la chance d’avoir le ventre plein à l’approche des Fêtes. Un peu partout, les banques alimentaires tentent, du mieux qu’elles le peuvent, de fournir à la demande de décembre, un mois pas comme les autres.

Lucie Blanchard et Gloria DeGrâce sont employées à la banque alimentaire AmiSoleil de Bertrand. Depuis le matin, elles remplissent des boîtes de denrées non périssables et préparent des sacs de nourriture.

Le résultat de leur travail n’a pas le temps de moisir.

Un client arrive. Un homme d’une soixantaine d’années, de la région de Grande-Anse. Il ne veut pas se faire identifier, mais il accepte de nous parler un peu.

Il a dû emprunter le camion d’un ami pour venir chercher sa précieuse pitance. Normalement, une boîte comme celle qu’il prend devrait suffire pour deux à trois jours. «Avec de l’eau dans la soupe», comme on dit, ça pourrait le satisfaire presque deux semaines.

«Je n’ai pas le choix. J’ai de la misère à arriver», dit-il en jetant un coup d’oeil au contenu.

Combien de temps ça va vous durer?

«Ça dépend ce qu’il y a dedans. Avec un peu de chance, proche

de deux semaines. Mon loyer me prend presque tout mon revenu du mois. C’est dur pour le moral, mais je suis content d’avoir au moins accès à ça», ajoute-t-il.

Un peu partout

Il existe 59 banques alimentaires au sein d’une association provinciale. Chacune doit assurer de distribuer une nourriture en quantité et en qualité appréciables pour leur clientèle. Elles y arrivent grâce à la générosité de plusieurs organisations locales et des épiceries.

Au Rayon d’Espoir de Tracadie, Roger Saint-Coeur accueille des demandeurs aux 10 minutes, selon un horaire préétabli. Ses journées de jeudi et de vendredi étaient déjà pleines.

En plus de la bouffe, l’organisme ajoute souvent quelques cadeaux pour les enfants. Des cadeaux fabriqués par des bénévoles et offerts par des commerçants.

Il s’attend à en distribuer plus de 200 d’ici au 22 décembre. «En cette période, on donne toujours un peu plus de nourriture et nous accueillons toujours de nouveaux clients. Au moins, plusieurs familles pourront passer un plus beau Noël», estime-t-il.

Au Centre de bénévolat de Bathurst, la distribution d’environ 400 paniers s’effectuera les 17 et 18 décembre. À la banque alimentaire Coup d’pouce à Petit-Rocher, qui couvre le secteur allant de Pointe-Verte à Nigadoo, environ 200 boîtes seront distribuées le 16 décembre, ce qui permettra à une centaine de familles d’avoir le ventre moins creux durant les Fêtes.

Chez AmiSoleil, tout est organisé pour que les clients puissent repartir avec leurs provisions. Les denrées sèches sont désinfectées, tout comme les jouets. Toute nourriture est laissée dans un espace sans contact pendant au moins 24 heures.

«Les 11 autres mois de l’année, on ne donne pas de boîtes avant le 10 du mois et après, on limite la cueillette aux lundis, mercredis et vendredis. Mais en décembre, c’est différent. On en donne tous les jours. Pour l’instant, ça va bien, mais on appréhende davantage janvier, février et mars. Ce sont de gros mois d’hiver et on y ajoute l’incertitude face à la COVID-19. On ne sait pas s’il y aura des cas et on ne sait pas si les gens auront encore leurs emplois», expose Vincent Gionet, responsable de la banque alimentaire.

COVID-19

Mais ce n’est pas tous les jours fête.

La paroisse de Tracadie a dû suspendre toutes les activités dans ses établissements, ne pouvant suivre les normes de sécurité provinciale en ce qui concerne la COVID-19.

Depuis 17 ans, le groupe mené par André Morais préparait 420 paniers de Noël. Cette année, il n’y en aura pas.

«Depuis mars, les soupes populaires, la livraison d’épicerie aux familles démunies, les activités de la Guignolée et finalement les mois de préparatifs pour nos paniers de Noël, tout a été repoussé. Comme nous n’avions aucun local assez grand et disponible pour quelques mois, la décision pénible que nous avons prise est devenue officielle, regrette-t-il.

Depuis 17 ans, les activités du comité d’entraide répondaient à un besoin auprès des familles moins fortunées de la grande région de Tracadie.

«Comme bénévoles depuis tant d’années, livrer gratuitement aux maisons l’épicerie de plusieurs repas équilibrés était gratifiant durant la période de Fêtes. Nous recevons des appels de familles qui ne comprennent pas toujours le pourquoi d’une décision hors de notre contrôle.

Nous partageons leur peine qui augmente à l’approche de Noël. En les écoutant humblement, les larmes coulent parfois. Les pauvres enfants de familles dans le besoin vont souffrir davantage de malnutrition en cette période horrible causée par la COVID-19», poursuit M. Morais, retenant difficilement ses larmes.

– Avec la collaboration du journaliste Sébastien Lachance