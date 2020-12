Changements climatiques: Énergie NB critiqué

Une association pour la protection de l’environnement, le conseil de conservation du Nouveau-Brunswick (CCNB), pense qu’Énergie NB s’engage de façon insuffisante dans la lutte contre le réchauffement climatique.

L’organisme a réagi par communiqué de presse à la publication du plan intégré des ressources de la société de la Couronne pour les 20 prochaines années (mis à jour tous les trois ans).

«Nos politiciens et les dirigeants de nos services publics négligent l’intérêt du public en faisant des choix qui nuisent aux Néo-Brunswickois aujourd’hui et à long terme, mais il n’est pas nécessaire que cela soit ainsi», a commenté la directrice du CCNB, Lois Corbett.

Le groupe de pression critique l’utilisation de centrales au mazout, au charbon et au gaz naturel jusqu’en 2040. Il fait en revanche la promotion des énergies renouvelables.

Le CCNB a cité à l’appui de ses revendications une étude qu’il a commandée à une entreprise américaine, Energy Futures Group.

Cette analyse montre que dans 80% des 24 cas observés en Amérique du Nord, les coûts d’une production «propre» d’énergie sont moindres ou équivalents à ceux d’une production «conventionnelle» (par le charbon, le gaz ou le nucléaire).

Ses auteurs ont toutefois précisé que leur recherche ne remplace pas celles pouvant s’effectuer de façon détaillée au niveau provincial.

Le CCNB plaide en tout cas pour l’augmentation de la production d’électricité renouvelable dans le cadre d’un réseau interprovincial entre le Nouveau-Brunswick, le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que la Nouvelle-Écosse.

«On peut gagner en souplesse en ayant des systèmes interconnectés pour échanger l’énergie», a expliqué le titulaire de la chaire en gestion de l’énergie à HEC Montréal, Pierre-Olivier Pineau, en 2019.

Les efforts d’Énergie NB

«Énergie NB reconnaît que les changements climatiques sont réels et qu’il reste beaucoup plus de travail à abattre pour en atténuer les effets», a noté la société de la Couronne dans son plan intégré des ressources.

Dans son rapport déposé cette année, elle prévoit d’émettre 11 Mt de gaz à effet de serre (quantité cumulative) de moins en 2040 qu’elle l’avait anticipé dans son rapport de 2017. Elle a toutefois dû effectuer ces progrès grâce à deux règles fédérales mises en place ces trois dernières années.

Énergie NB doit d’une part abandonner la production d’électricité à partir du charbon d’ici 2030 ou réduire de façon équivalente ses émissions de CO2. Elle a choisi la deuxième option, pour des raisons de coûts.

Elle permettra ainsi à la centrale de Belledune de fonctionner jusqu’en 2040. Elle prolongera d’ailleurs aussi la durée de vie de la centrale de Bayside (qui fonctionne au gaz naturel).

La taxe carbone

La société de la Couronne doit d’autre part se soumettre à l’imposition d’une tarification du carbone pour ses installations crachant plus de 50 kt de gaz à effet de serre par an (comme ses centrales de Belledune, de Coleson Cove et de Bayside).

Le gouvernement fédéral a toutefois permis au Nouveau-Brunswick d’utiliser son propre système de taxation.

Le gouvernement provincial poussera donc ses grands pollueurs à réduire l’intensité de leurs émissions de 10% au lieu de 20% d’ici 2030.

De plus, Énergie NB verra l’augmentation du prix de ses émissions limitée à 1% d’ici 2022 au lieu de 6%, parce que le plan du gouvernement de Blaine Higgs tient compte des progrès déjà réalisés en matière environnementale.

Le bilan carbone de la société de la Couronne est passé de 8,8 Mt en 2005 à 3,4 Mt en 2018, selon son plan intégré des ressources.

Les prix bas

Énergie NB explique avoir obtenu ce résultat en fermant deux centrales à combustible fossile, en rénovant un réacteur nucléaire, en portant à plus de 40% la part du renouvelable dans sa production d’électricité et en diminuant les déperditions d’énergie.

«La plupart des Néo-Brunswickois soutiennent la transition vers une énergie plus propre, mais seulement si cela n’implique pas d’augmentation des tarifs», souligne Énergie NB.

Ses clients sont 55% à placer les tarifs bas en tête de leurs priorités. Ils sont seulement 31% à préférer une énergie «propre», selon un sondage en ligne de l’entreprise publique auprès de 6263 personnes.

Le charbon est nocif

L’association pour la protection de l’environnement, le conseil de conservation du Nouveau-Brunswick (CCNB) a pointé les dangers pour la santé des centrales au charbon.

Elle a fait référence à un numéro de la Gazette du Canada à propos de la Loi fédérale qui encourage l’abandon de ce moyen de production électrique d’ici 2030.

Le document affirme que le Nouveau-Brunswick pourrait éviter 36 décès prématurés, 4100 épisodes d’asthme et 23 000 jours de respiration difficile jusqu’en 2055 si elle éliminait le charbon de sa production d’électricité d’ici à 2030.