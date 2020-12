Seize monuments de l'Odyssée acadienne ont été érigés en Atlantique, au Québec, en Louisiane et en France (Île de Miquelon) depuis 2005. À Caraquet, il se trouve sur le site de Sainte-Anne-du-Bocage. - Acadie Nouvelle: David Caron

Le jour du Souvenir acadien a été souligné au cours de la fin de semaine à différents endroits où le Grand Dérangement a marqué à tout jamais l’histoire de l’Acadie.

La Société nationale de l’Acadie (SNA) avait invité tous les Acadiens à se recueillir dimanche afin de souligner l’événement qualifié par l’organisme de «pan tragique de l’histoire de l’Acadie».

Louise Imbeault, la présidente de la SNA, s’est recueillie dimanche devant le monument de Dieppe, érigé en juillet 2005. – Gracieuseté

L’organisme a tenu plus particulièrement à souligner les naufrages successifs du Violet, du Duke William et du Ruby qui sont survenus les 12, 13 et 16 décembre 1758.

Plus de 850 Acadiens déportés de l’île Saint-Jean (aujourd’hui l’Île-du-Prince-Édouard) avaient alors trouvé la mort dans les eaux de l’Atlantique.

«En ce jour du Souvenir acadien, nous honorons la mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie pendant la Déportation. Nous vous invitons à déposer des fleurs au pied d’un des monuments de l’Odyssée acadienne de votre région…», a indiqué tôt dimanche la SNA dans un message publié sur le réseau social Facebook.

Ces monuments se trouvent à différents endroits en Atlantique, au Québec et en Louisiane. Au Nouveau-Brunswick, on les retrouve à Dieppe, à Saint-Basile, à Miramichi, à Campbellton ainsi qu’à Caraquet.