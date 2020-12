Trois lauréats de l’Ordre de Moncton

De gauche à droite: Debbie McInnis, Robert K. Irving et Brian Murphy, les trois récipiendaires de l’Ordre de Moncton 2020, et la mairesse de Moncton Dawn Arnold. - Facebook: Ville de Moncton

La DG d’un organisme de bienfaisance, Debbie McInnis, l’avocat Brian Murphy et le riche entrepreneur Robert K. Irving ont été investis de l’Ordre de Moncton jeudi.

La Ville de Moncton a récompensé ces trois personnes pour leur contribution à la communauté.

L’Ordre de Moncton est accordé à ceux et celles qui ont «contribué de façon remarquable au mieux-être social, culturel ou économique de Moncton».

Debbie McInnis, directrice générale de l’organisme de bienfaisance Centraide du Grand Moncton et du Sud‑Est du Nouveau-Brunswick, lutte contre la pauvreté, la discrimination, l’analphabétisme et l’indifférence sociale.

Lorsque la pandémie s’est invitée au Nouveau-Brunswick, Debbie McInnis s’est mise à l’oeuvre pour venir en aide aux sans-abris et aux autres groupes vulnérables.

En sachant que la fermeture des écoles aurait des répercussions sur la sécurité alimentaire de nombreux enfants marginalisés, elle a orchestré la préparation et la livraison de plus de 24 000 repas en sacs, dont des repas halal, à l’intention des familles les plus démunies.

Brian Murphy, avocat et maire de Moncton de 1998 à 2004, a également été député fédéral de Moncton-Riverview-Dieppe de 2006 à 2011.

En tant que maire, il a veillé à ce que Moncton devienne la première ville officiellement bilingue au Canada en 2002.

Il a également mené la transformation des terrains du CN en complexe sportif multidisciplinaire, la construction de la nouvelle station de traitement d’eau de la ville et la rénovation du Marché de Moncton.

En 2004, il a été nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française pour sa participation au rayonnement de l’Alliance française à Moncton.

Robert K. Irving, coprésident et chef de la direction d’Irving Oil, se tient aux premiers rangs de nombreux secteurs clés de la région, dont l’exploitation forestière, les produits forestiers, l’agriculture, la transformation des aliments, le transport et la construction navale.

Il a également été président fondateur du Conseil du leadership économique de la Corporation de développement économique 3+.

Le philanthrope a donné à la Fondation des Amis de l’Hôpital de Moncton, au YW Jean E.S. Irving Centre des femmes et des enfants, au Moncton Headstart, au Atlantic Wellness Community Centre et il a récemment versé 1 000 000$ à Food Depot Alimentaire Inc.