Coop IGA Extra de Caraquet terminera l’année financière avec un surplus

Le début de la pandémie de la COVID-19 a plongé la plupart des entreprises dans l’incertitude. Celles qui étaient désignées essentielles, comme les magasins d’alimentation, avaient un défi supplémentaire à gérer, soit d’implanter chaque jour, de nouvelles mesures hygiéniques pour assurer la santé et la sécurité des clients et du personnel.

Lundi en début d’après-midi, à l’entrée du magasin Coop IGA Extra de Caraquet, une employée désinfecte les paniers d’épicerie. Tous les clients, sans exception, lavent leurs mains et tous se couvrent le visage avec un masque. À l’intérieur, dans la mesure du possible, tous suivent des flèches collées sur le plancher et se tiennent à au moins six pieds les uns des autres.

Un voyageur du temps, arrivant même de janvier 2020, aurait bien des questions à se poser sur la réalité d’aujourd’hui.

«La pandémie a été un défi pour toutes les entreprises et elle l’est encore aujourd’hui. Il a fallu s’habituer et réinventer des façons de faire. Qui aurait cru il y a quelques années qu’il y aurait des lavabos à l’entrée et qu’il fallait faire de la distanciation sociale? Dans une épicerie, ça va un peu à l’envers du normal. Dans bien des cas, c’est un endroit où les gens viennent se rencontrer pour jaser», dit Christine Robichaud, directrice générale de la Coop IGA Extra de Caraquet.

Il y a quelques jours, Mme Robichaud a fait publier un communiqué de presse pour souligner les succès de la Coopérative de Caraquet, malgré la pandémie et surtout les efforts du personnel en ces moments difficiles.

Elle reconnaît que l’adaptation au quotidien a été complexe. Avec le temps, l’équipe de la coopérative a pris ce qui fonctionnait bien ailleurs pour tenter d’améliorer l’expérience des clients et des employés à Caraquet.

«Chaque jour, il y avait de nouveaux défis pour tout le monde. On recevait des consignes de notre fournisseur Sobeys et on surveillait ce qui se passait ici au Nouveau-Brunswick. Comme travail, je devais rester à l’affût des nouvelles mesures de la santé publique.»

La directrice générale voue une grande admiration pour ses employés qui se trouvaient aux premières lignes de la pandémie.

«Les premières semaines ont été assez stressantes. À la longue, on s’y habitue, mais la situation a demandé beaucoup d’adaptation. Un jour on recevait une telle direction, un autre jour, il fallait commencer à porter un masque. On a demandé beaucoup aux employés et ça n’a pas toujours été évident pour eux d’expliquer le tout aux clients. Certaines personnes étaient frustrées ou comprenaient moins bien, mais nos employés ont toujours essayé d’expliquer avec gentillesse. C’était nouveau pour tout le monde.»

Année financière positive

Les chiffres officiels ne seront pas connus avant la tenue de l’assemblée générale annuelle plus tard cet hiver, mais selon Christine Robichaud, la Coopérative de Caraquet terminera l’année financière avec un surplus.

«C’est tout un accomplissement! Nous n’avons jamais baissé les bras face à l’adversité et le travail colossal réalisé en quelques mois mérite d’être souligné.»

Les défis financiers ont été nombreux au cours des dernières années pour la Coopérative de Caraquet. Après avoir terminé l’année financière 2017-2018 avec un excédent de 67 563$, l’entreprise était de retour dans le rouge l’an dernier avec un déficit d’environ 200 000$.

Le surplus de 2017-2018 avait été le premier depuis l’exercice financier de 2012-2013 alors que le déficit était de 1 million $.

La directrice attribue une partie de ce succès à un partenariat avec Sobeys avec qui une entente a été signée. Un plan d’action pour atteindre des résultats financiers positifs a aussi été élaboré.

Ce plan a permis d’offrir de la formation aux gérants, d’effectuer des suivis mensuels et d’assurer une meilleure utilisation des systèmes en place par l’équipe.

«Avant les défis de la pandémie, nous avions des problèmes de réfrigération et des coûts d’électricité très élevés. Sobeys nous a apporté beaucoup de soutien technique et a offert de la formation aux chefs de chaque département. Tous nos départements sont maintenant plus profitables qu’auparavant.»