Départ soudain de la directrice de Radio-Canada Acadie: le syndicat perplexe

Le diffuseur public a annoncé le départ de la directrice de Radio-Canada Acadie, Colette Francoeur, le mardi 8 décembre. Son départ soudain et inexpliqué rend la section locale du syndicat perplexe.

Colette Francoeur, originaire d’Edmundston, avait décroché ce poste en 2017, après le départ à la retraite de Richard Simoens.

Elle travaillait pour le diffuseur public depuis 2007.

Des employés ont été pris de court lorsque son départ immédiat a été annoncé lors d’une réunion interne mardi, d’après Michel Nogue, responsable de la coordination à Moncton pour le Syndicat des communications de Radio-Canada.

Selon lui, le syndicat et les employés n’ont eu aucun préavis, et le processus de sélection d’une nouvelle directrice n’était pas entamé. Radio-Canada n’a pas non plus expliqué la raison de son départ.

«C’était une grosse surprise, il n’y a absolument personne qui s’attendait à ça», dit Michel Nogue.

Les employés ont simplement été convoqués à une rencontre avec Jean-François Rioux, directeur général des médias régionaux de Radio-Canada, une demi-heure à l’avance. C’est alors qu’ils ont appris le départ de la directrice.

«C’était un choc. (…) Ce n’est pas évident non plus, pendant une pandémie, de perdre notre directrice», dit Michel Nogue.

À l’intérim, l’équipe de direction de Radio-Canada Acadie se chargera de la relève, soit Denis Robichaud (premier chef de l’information), Marie-Élaine Cloutier (premier chef des contenus), Geneviève Arseneau (premier chef, Stratégie de contenu, d’impact et de partenariats), Jacques Giguère (chef, Soutien infrastructure, opérations et administration) et Valmond Bourque (directeur technique).

«Nous pouvons compter sur ces gestionnaires d’expérience, dynamiques et professionnels qui possèdent une vaste connaissance du diffuseur public, de ses défis et de ses priorités», fait savoir Jean-François Rioux par voie de communiqué.

Les employés ont été informés qu’une firme d’embauche se charge de trouver quelqu’un pour occuper ce poste d’ici la fin février.

«On aimerait que la remplaçante ou le remplaçant soit nommé le plus rapidement possible. On est dans une pandémie, on se retrouve sans directrice locale», dit Michel Nogue, même s’il affirme que l’équipe de direction a l’expertise requise pour assurer la transition.

Il espère que ce changement sera une occasion pour la direction de Radio-Canada d’améliorer le dialogue avec le syndicat, et il affirme que le syndicat a demandé à rencontrer les dirigeants locaux pour discuter de la suite des choses.

Il espère aussi que la prochaine personne qui occupera le poste de direction «connaîtra bien l’Acadie et la communauté».

En réponse à des questions de l’Acadie Nouvelle lundi, Nathalie Allaire, chef du marketing et des communications de Radio-Canada Acadie, nous a simplement envoyé un communiqué sans préciser la raison de son départ.

«C’est quelqu’un qui a contribué à Radio-Canada, elle en a fait beaucoup pour Radio-Canada Acadie», dit Michel Nogue, en ajoutant qu’il a de l’empathie pour la directrice.

Comme représentant du syndicat, il dit que les relations n’ont pas toujours été au beau fixe avec son employeur, mais que les négociations se sont toujours faites dans le respect avec Colette Francoeur.

Il affirme aussi que la directrice était respectée du personnel.

L’Acadie Nouvelle a tenté de rejoindre Colette Francoeur par messagerie Facebook et par téléphone lundi, mais n’a pas obtenu de réponse.