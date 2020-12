L’accès aux soins vétérinaires difficile en période de pandémie

Les Néo-Brunswickois doivent souvent faire preuve de patience avant que leur animal de compagnie puisse profiter de soins de base prodigués par un vétérinaire.

Un coup de sonde mené cette semaine par l’Acadie Nouvelle a permis de constater qu’il peut s’avérer difficile par les temps qui courent d’obtenir un rendez-vous de routine pour son animal ou encore d’ajouter celui-ci à la liste des clients du vétérinaire de sa localité.

«La demande pour les services vétérinaires s’est nettement accrue depuis la pandémie de COVID-19. Le phénomène est visible au Nouveau-Brunswick, comme partout ailleurs au Canada», a expliqué Nicole Jewett, la registraire de l’Association des médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick (AMVNB).

«Au début de la pandémie, beaucoup de cliniques ont cessé d’offrir des rendez-vous routiniers et de vaccination et d’effectuer des chirurgies non essentielles. Il y a maintenant du rattrapage à faire», a indiqué la porte-parole de l’AMVBM.

Selon elle, les normes sanitaires et de distanciation physique imposées depuis quelques mois forcent également les professionnels des soins animaliers à consacrer des heures d’efforts qui ne sont pas directement dirigés vers les animaux.

«Avec la désinfection qu’il y a à faire entre chaque rendez-vous, c’est impossible pour un vétérinaire de voir le même nombre d’animaux qu’auparavant», soutient Nicole Jewett.

Selon elle, l’avènement de la pandémie au printemps dernier n’a fait qu’accentuer un problème qui pointait déjà à l’horizon.

«Il manque de vétérinaires et de techniciens vétérinaires au Nouveau-Brunswick, surtout dans les régions rurales. Il y a dans ces professions beaucoup de baby-boomers qui quittent pour la retraite et qui sont difficiles à remplacer.»

Qui plus est, la pandémie de COVID-19 a fait augmenter de façon notable le nombre d’adoption d’animaux partout dans le pays, ce qui s’est évidemment traduit par une plus grande demande de soins vétérinaires.

«Les gens sont plus présents à la maison qu’avant, donc plus enclins à posséder un animal de compagnie. Nous constatons aussi que cette présence accrue auprès de l’animal fait en sorte que les propriétaires constatent plus aisément les problèmes de santé et par conséquent sont plus nombreux à se rendre chez le vétérinaire», a expliqué la registraire de l’AMVBM.

De l’avis de Nicole Jewett, cette pression supplémentaire sur le personnel en soins animaliers se fait sentir chez ces derniers.

«C’est stressant, les cas de burnout sont élevés parmi ces gens-là parce qu’il n’y a pas de période de relâche.»

Dans la région Chaleur, l’accès à un vétérinaire peut s’avérer compliqué. À l’Hôpital vétérinaire Chaleur, près de Bathurst, il n’y a ainsi plus d’ajout à la liste de clients depuis quelques mois, à part quelques rares exceptions.

«En raison de la COVID-19 et des retards dans les rendez-vous, les vétérinaires sont complètement surchargés», a pour sa part indiqué dans une déclaration écrite la direction de l’Hôpital Vétérinaire Elmwood de Moncton.

Lueur d’espoir pour les propriétaires d’animaux de compagnie

Certains indices peuvent laisser croire que la situation tend à vouloir s’améliorer dans cet univers des soins animaliers.

«Nous avons eu une saturation en fait de disponibilité en rendez-vous il y a quelques semaines passées en raison du trop grand nombre de situations d’urgence, mais nous recommençons à avoir des horaires moins condensés», a affirmé Mélissa Hébert, de l’Hôpital vétérinaire de la Péninsule.

L’établissement est ainsi en mesure d’accepter en ce moment les nouveaux animaux et d’offrir des soins dans des délais raisonnables.

La situation est semblable du côté l’Hôpital vétérinaire du Madawaska, où les activités se poursuivent malgré les contraintes liées à la COVID-19 et la demande grandissante en soins vétérinaires.

«La salle d’attente a été revue, la désinfection se fait continuellement, le travail est pas mal plus compliqué depuis la pandémie. Même avec la perte d’une vétérinaire, nous sommes quand même actuellement en mesure d’offrir des services et d’accepter quelques nouveaux animaux», a indiqué Cédric Laplante, le directeur des opérations de l’hôpital vétérinaire.