Deux personnes arrêtées en lien au vol de souvenirs chez le père de Wayne Gretzky

La police a annoncé avoir effectué deux arrestations en lien à un vol de souvenirs de Wayne Gretzky au domicile du père du légendaire joueur de hockey.

La famille Gretzky avait rapporté que des souvenirs avaient été volés au domicile de Walter Gretzky à Brantford, en Ontario, en août.

La police de Brantford avait commencé une enquête et elle a indiqué qu’elle a rapidement découvert que plusieurs items perdus avaient été probablement vendus à des collectionneurs à travers le Canada.

L’enquête de trois mois a permis aux autorités d’identifier des résidences où l’on croyait que les biens volés étaient entreposés.

La semaine dernière, cinq résidences ont été fouillées en Ontario et en Alberta par des agents de Brantford, de la municipalité régionale de Halton, de la Police provinciale de l’Ontario et de la Gendarmerie royale du Canada.

La police a indiqué avoir récupéré plusieurs souvenirs de Wayne Gretzky, incluant des bâtons utilisés lors de matchs, des gants de hockey, des culottes, des chandails et un prix pour le Joueur de l’année.

La valeur estimée des souvenirs récupérés est de plus de 500 000 $ US.

La police a aussi indiqué avoir découvert une preuve concernant une deuxième personne, non reliée à l’enquête initiale, qui aurait commis une fraude concernant un bâton de Gretzky.

Un homme âgé de 58 ans et originaire d’Oakville, en Ontatio, est accusé de vol de plus de 5000 $ et de possession d’items volés de plus de 5000 $.

Une femme âgée de 58 ans et originaire de Brockville, en Ontario, est accusée de fraude de plus de 5000 $ et d’abus de confiance.