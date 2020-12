Gouvernance locale: le ministre prépare une réforme qui ratissera large

L’agenda du ministre Daniel Allain est déjà pas mal rempli pour 2021. Le ministre des Gouvernements locaux se placera en mode consultation avec l’objectif avoué de produire un livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale à l’automne. L’Acadie Nouvelle a recueilli ses intentions.

Dans un entretien mené par l’éditorialiste François Gravel, le seul ministre francophone du gouvernement Higgs a fait preuve de transparence sur tout ce qui touchera la réforme la plus importante à survenir dans le monde municipal depuis Chances égales pour tous de Louis J. Robichaud, dans les années 1960.

«Le mot “réforme” peut dire différentes choses à différentes personnes. Je n’ai pas d’idées préconçues. La solution sera le produit des discussions avec les associations municipales, les municipalités et les DSL. C’est le citoyen qui compte et nous visons le plus grand consensus social possible», a révélé le député-ministre de Moncton-Est.

Il ne s’agira pas d’une réforme essentiellement fiscale, promet-il, car la gouvernance locale n’est pas à ses yeux qu’une affaire de dollars, de cents et de taxation foncière.

«Ce sera une réforme à plusieurs niveaux, indique-t-il. On parle de gestion des actifs, de meilleurs services, d’une meilleure gestion des infrastructures, de collaboration avec les commissions de services régionaux, de viabilité et d’espoir d’épanouissement, de collaboration dans le milieu des pompiers et des policiers… Et même d’une décentralisation de certains services, comme l’immigration ou le logement, par exemple.»

Un dossier prioritaire

Un dossier ardu qu’il a dans les mains, qui a fourni bon nombre d’études et de suggestions depuis 60 ans et qui n’évolue pas à la vitesse qu’il souhaite, en raison notamment des priorités gouvernementales que sont la gestion de la COVID-19 et l’analyse des finances publiques.

«Ça ne va pas aussi vite que j’aimerais», a-t-il confié.

Peut-être depuis son entrée en poste en octobre, mais ça ne veut pas dire que les prochains mois seront au ralenti.

Le ministre prévoit lancer un groupe de travail sous sa responsabilité et qui sera dédié uniquement à cette réforme. Il y aura des consultations, la publication d’un livre vert qui annoncera les grands axes de son projet avant les élections municipales de mai, de nouvelles consultations avec les nouveaux conseils municipaux élus et, pour conclure le tout, un livre blanc à l’automne.

Tout ça débutera par la divulgation d’ici peu de la lettre de mandat que lui a confié le premier ministre Blaine Higgs. S’il n’a pas voulu vendre le punch et en dévoiler le contenu lors de l’échange avec le journal, Daniel Allain croit que les communautés en comprendront rapidement les objectifs à travers cet engagement.

«Il faut améliorer la compréhension du citoyen sur la gouvernance locale, soutient le ministre. Cette réforme est une grande question de société et il y a une composante éducative importante.»

«La voix des DSL»

Parmi les points à clarifier, il y a celui des districts de services locaux. À ce sujet, le ministre s’est dit surpris de constater à quel point le dialogue municipal exclut ces communautés. Il promet qu’elles auront leur mot à dire dans les transformations qui s’en viennent.

«Les associations municipales veulent du changement, mais ma plus grosse surprise a été de voir que le dialogue ne se fait pas avec les DSL. Je suis leur maire et je serai leur voix. Les DSL se sentent frustrés parce qu’ils sont vus comme étant le problème, alors qu’ils veulent plutôt faire partie de la solution. On doit trouver un juste équilibre pour eux dans nos discussions et les gens doivent apprendre aussi c’est quoi la vie dans un DSL. Il faut rappeler que 31% de la population du N.-B. n’a pas accès à un élu municipal», a noté le ministre de la Gouvernance locale, qui poursuit les entretiens réguliers avec ses partenaires, notamment l’Association francophone des municipalités du N.-B.

«J’ai en main de 75 à 80% de la solution, dit-il, en faisant entre autres référence au document Le temps d’agir récemment produit par l’AFMNB. L’autre 20% me viendra des consultations.»

Les CSR au coeur de la réforme

Les 12 commissions de services régionaux seront appelées à jouer un rôle important dans la réforme de la gouvernance locale, réfléchit le ministre Daniel Allain.

Depuis 2013, les élus des municipalités et des représentants de DSL se réunissent régulièrement afin de gérer des dossiers visant à assurer ou à améliorer la prestation des services obligatoires aux différentes localités, de faciliter les ententes de services entre celles-ci et de faciliter la collaboration régionale.

Les services obligatoirement offerts par les CSR sont l’aménagement régional, l’aménagement local dans le cas des DSL, la gestion des déchets solides, la planification des mesures d’urgence ainsi que la collaboration en matière de services de police, la planification et le partage des coûts des infrastructures régionales de sport, de loisirs et de culture.

D’autres services peuvent s’ajouter à cette liste, comme le tourisme, les aéroports locaux ou le transport en commun.

M. Allain pense qu’il serait logique et efficace de munir ces CSR de plus d’outils, notamment au point de vue de l’immigration ou encore du développement économique, en donnant l’exemple de ce qui se fait dans le Nord-Ouest, Kent ou encore Chaleur.

«Les CSR fonctionnent bien. C’est un canal par lequel les DSL ont pu avoir leur mot à dire et c’est positif. Devrait-on leur donner plus d’outils? C’est une question qu’on va avoir à répondre et ce sera amené sur la table. Chose certaine, les CSR sont de bons points de départ», pense le ministre.

Les bons coûts pour des services dans les DSL

Parlons-en, de la taxation. Le ministre ne pouvait écarter le sujet, car il est souvent la cause principale de l’hésitation ou du refus des communautés non incorporées à s’allier avec un village ou une ville. Il fait aussi craindre dans les municipalités en décroissance face à celles mieux nanties.

Ces disparités sont importantes et Daniel Allain le reconnaît. Il soutient que sa réforme déterminera notamment le bon coût des services offerts dans les districts de services locaux.

«Notre système de taxation est complexe et il y a moyen de simplifier ça. C’est une question de services et d’en déterminer les coûts exacts aussi. Nous allons chercher à positionner nos municipalités et nos communautés pour faire de la croissance», fait mention le ministre.

Dans son analyse, il apparaît clair que les citoyens des DSL auront à contribuer davantage, d’une quelque façon que ce soit, au maintien d’infrastructures communautaires que seuls les villes et villages doivent présentement payer.

«À Blacks Harbour, la municipalité détient 100% de l’aréna, mais elle est fréquentée à 87% par des gens des DSL. S’ils ne collaborent pas, on risque de perdre cette infrastructure et bien d’autres», a-t-il noté.

Et des exemples comme celui-là, il y en a à la tonne, précise-t-il.