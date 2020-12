Peine à domicile pour une ex-directrice d’école coupable de fraude

Coupable de fraudes envers son ancien établissement scolaire, Chantal Berthelotte devra passer les prochains mois à la maison en plus de devoir rembourser la totalité du montant dérobé, soit la rondelette somme de 50 000$.

L’ancienne directrice de l’école Aux quatre vents a reçu sa sentence mardi à la Cour du Banc de la Reine de Campbellton. Il s’agissait de la fin d’une saga qui dure depuis maintenant sept ans, date où elle fut relevée de ses fonctions suite à des allégations de fraudes.

Il aura fallu beaucoup de temps aux autorités pour saisir l’ampleur de la supercherie orchestrée par Mme Berthelotte alors qu’elle était à la barre de l’école secondaire, une supercherie que l’on sait aujourd’hui d’une valeur de 50 000$. Cette somme provenait notamment de fonds scolaires issus en partie d’activités de financement communautaires.

L’accusée a admis avoir détourné ce montant à des fins personnelles qui n’ont toutefois pas évoqué en cour.

Les agissements de Mme Berthelotte ont commencé à éveiller les soupçons des autorités scolaires en 2013, si bien qu’elles ont mandaté une firme privée d’enquêter à ce sujet. On parle notamment d’achats douteux et non justifiés effectués avec des cartes de débit inscrites au nom de l’école. Les résultats ont démontré des irrégularités, si bien que le dossier fut saisi par la GRC en 2014. Au terme de cette enquête, des accusations formelles ont été posées.

Les gestes reprochés ont eu lieu entre le 1er juin 2009 et le 28 février 2013.

Victimes

Dépêché afin de prendre la parole au nom des victimes, le représentant du District scolaire francophone Nord-Est, Éloï Doucet, a confié que plusieurs membres de l’école et du district vivent toujours très difficilement cette situation.

Selon lui, les agissements de l’ancienne directrice ont causé des préjudices graves aux élèves de l’époque en plus de fragiliser le lien de confiance avec la communauté du Restigouche-Est.

«Le personnel s’est senti trahi, impuissant, et la réputation de l’école a été ternie», a-t-il indiqué mentionné.

La somme dérobée aurait notamment privé les élèves de plusieurs éléments de leur vie étudiante. De l’équipement n’a pu être renouvelé, des jerseys d’équipes sportives n’ont pu être achetés, les transports par minibus ont été limités.

«Avec 50 000$ dans une école, on accomplit beaucoup de choses. À l’inverse, sans 50 000$, il en manque énormément», a imagé le porte-parole.

Sursis demandé

L’avocat de la défense, Me Luc Roy, et le procureur de la Couronne, Me Sébastien Michaud, ont longuement travaillé à la résolution de ce dossier. Ceux-ci ont notamment concocté conjointement l’énoncé des faits ainsi que la proposition de la peine.

Ils ont suggéré au juge une peine avec sursis de deux ans moins un jour. Plus spécifiquement, on parle d’une assignation à domicile d’une durée de dix mois (outre le travail et quelques exemptions préautorisées) suivi d’une période de 14 mois assujettie à un couvre-feu (minuit à 6h). La proposition inclut également le remboursement du montant de la fraude.

Aux détracteurs de ce type de peine, Me Michaud a fait remarquer que l’expérience du confinement généralisé du printemps dernier (en raison de la pandémie) a su démontrer à tous que l’assignation à domicile était loin d’être une sentence bonbon.

Accident de parcours

Dans un exposé d’une vingtaine de minutes livré à la cour, Mme Berthelotte s’est dite soulagée de pouvoir enfin tourner la page sur ce qu’elle qualifie du chapitre le plus sombre de son histoire, un «accident de parcours douloureux».

D’emblée, elle a indiqué qu’elle reconnaissait la fraude et qu’elle n’avait pas l’intention d’en minimiser la portée. D’un point de vue personnel, elle a indiqué «qu’un enfer s’était installé dans son quotidien au cours des sept dernières années», une période d’angoisse et d’anxiété qui ont finalement mené à une sévère dépression.

À l’heure des médias sociaux, elle affirme avoir été punie à de nombreuses reprises depuis le dévoilement des allégations de fraudes et être pratiquement devenue paria dans sa communauté.

Au lendemain de son plaidoyer de culpabilité en octobre, elle a été remerciée sur le champ par son employeur de l’époque, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, pour qui elle travaillait depuis son renvoi du DSF-NE.

Aujourd’hui âgée de 49 ans, elle désire néanmoins retourner sur le marché du travail, consciente que sa carrière dans le domaine scolaire est terminée, que sa réputation est entachée, et qu’elle a un dossier criminel qui la suit désormais.

Remords sincères?

Attentif au témoignage de Mme Berthelotte, le juge Zoël Dionne ne s’est pas pour autant laissé attendrir. Lors de la lecture de la sentence, il a dénoté l’absence d’empathie de l’accusée envers la communauté, les parents et les élèves de son ancien établissement scolaire.

«Je ne doute pas un instant que vous avez souffert au cours des dernières années, mais il ne faut pas perdre de vue que ce n’est pas vous la victime dans cette affaire. Je ne suis pas convaincu que vous êtes vraiment habités par les remords et les regrets», a lancé le juge.

Ceci dit, il a ajouté ne pas croire en un risque de récidive et estime par le fait même qu’il n’est pas nécessaire d’imposer un terme d’emprisonnement.

Il a accepté la proposition soumise par les deux partis. Pour justifier sa décision, il évoque le plaidoyer de culpabilité de l’accusée, ce qui a eu pour effet d’éviter un long et coûteux procès qui aurait nécessité une soixantaine de témoins en pleine période de pandémie. Il a également pris en compte la longue durée des procédures (liée à des problèmes de disponibilités du côté de la Couronne) et le casier criminel vierge de Mme Berthelotte.

À noter que quelques minutes avant le début des procédures mardi, la défense a restitué les 50 000$ au district scolaire par l’entremise d’un chèque.

Questionné sur l’utilisation de ce montant, M. Doucet s’est contenté d’indiquer que des discussions auraient lieu avec l’école.