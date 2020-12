Réouverture imminente de la mine Caribou

La société minière Trevali, propriétaire de la mine Caribou, serait sur le point d’annoncer la reprise de ses activités à ses installations situées à l’ouest de la Ville de Bathurst.

Victime de la chute des prix du zinc sur les marchés internationaux et de la pandémie de COVID-19, l’entreprise avait cessé ses opérations en mars 2020 dans sa mine.

La décision de cet important employeur de la région Chaleur avait mené à la perte d’un peu plus de 300 emplois bien rémunérés et porté un dur coup à l’économie régionale qui était déjà fragilisée.

Plusieurs élus de la région ont affirmé au cours des derniers jours à l’Acadie Nouvelle avoir eu vent de cette réouverture qui serait imminente, selon eux.

Un ancien employé de la mine Caribou a quant à lui confié avoir récemment reçu un message écrit provenant de la direction des ressources humaines de Trevali relatif à un éventuel retour au travail au début de l’année 2021.

Le député provincial de Bathurst-Ouest-Beresford, René Legacy, se réjouit bien évidemment de l’annonce de la reprise prochaine des activités minières de Trevali dans sa circonscription.

«À l’approche de Noël et avec l’année 2020 et toutes les mauvaises nouvelles qui s’y rattachent, l’annonce ne pouvait pas tomber à un meilleur moment! L’impact va se faire sentir de Belledune jusque dans la Péninsule acadienne», a affirmé l’élu libéral de la région Chaleur.

Les retombées d’une réouverture de la mine Caribou devraient effectivement se faire sentir jusqu’à Belledune, où l’administration portuaire de l’endroit attend avec grand intérêt les détails de la reprise des activités de Trevali.

«Les nouvelles semblent bonnes! La fin des activités de la mine en mars dernier a certainement eu un impact sur le volume des matières qui étaient traitées au Port de Belledune. C’était un bon client…», a souligné Denis Caron, le président-directeur général de l’Administration portuaire de Belledune.

Selon lui, si le volume de métaux extraits à la mine comme le zinc est important, comme auparavant, cela pourrait mener à la création de quelques emplois au port.

Le maire par intérim de Bathurst accueille lui aussi à bras ouverts cette nouvelle.

«C’est impossible de dire à quel point cette annonce nous rend heureux! On parle d’emplois fort bien rémunérés et de travailleurs qui aidaient à faire rouler notre économie en fréquentant régulièrement nos restaurants et en achetant des biens comme des VTT, des motoneiges et des voitures», a souligné Lee Stever.

Avant sa fermeture temporaire en mars 2020, la mine Caribou pouvait aisément traiter quotidiennement jusqu’à 3000 tonnes de Zinc, de plomb et d’argent à ses installations de la région Chaleur.

Après avoir atteint plus de 2400$US à la mi-janvier, le cours du zinc est tombé sous les 1800$US le 24 mars. La semaine dernière, il dépassait le cap des 2800$US.