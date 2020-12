COVID-19: huit nouveaux cas mercredi

La Santé publique a signalé huit nouveaux cas de COVID-19 mercredi au Nouveau-Brunswick.

Il y a un cas dans la zone 1 (région de Moncton), soit une personne âgée entre 20 et 29 ans. Ce cas est lié à un voyage à l’étranger.

Il y a cinq cas dans la zone 3 (région de Fredericton). Il s’agit de deux personnes âgées de 19 ans ou moins, une personne âgée entre 20 et 29 ans et deux personnes âgées entre 30 et 39 ans.

Parmi ces cas, trois personnes ont été en contact étroit avec un cas déjà confirmé, un est lié à un voyage à l’étranger et un est sous investigation.

Il y a deux cas en zone 4 (région d’Edmundston), soit une personne âgée entre 20 et 29 ans et une personne âgée entre 30 et 39 ans. Les deux personnes ont été en contact étroit avec un cas déjà confirmé.

Le gouvernement provincial indique que toutes ces personnes sont isolées.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 51, soit 16 dans la zone 3, 15 dans la zone 2 (Saint-Jean), 14 dans la zone 4, quatre dans la zone 1 et deux dans la zone 6 (Bathurst / Péninsule acadienne).

Trois personnes sont hospitalisées, et deux d’entre elles sont à l’unité des soins intensifs.

Il y a une semaine, le nombre de cas actifs était de 74. Vingt-trois personnes se sont donc rétablies au cours des sept derniers jours.

Le nombre de huit cas annoncé mercredi est le plus élevé depuis le 11 décembre – alors que huit nouvelles infections avaient également été rapportées.

Il s’agit seulement de la troisième fois depuis le début du mois que huit nouveaux cas ou plus sont annoncés en une seule journée.

Avant les huit nouveaux cas d’hier, la Santé publique avait annoncé seulement cinq cas au cours des quatre jours précédents.

Il y a 567 cas confirmés au Nouveau-Brunswick et 507 personnes se sont rétablies. Il y a eu huit décès.

À ce jour, selon le gouvernement, 142 228 tests de dépistage ont été réalisés.