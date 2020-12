Des vaccins seront livrés à Moncton dès la semaine prochaine

Des 3900 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech attendues au N.-B. la semaine prochaine, la moitié sera réservée pour immuniser des personnes issues de groupes prioritaires dans la région de Moncton.

1950 vaccins seront acheminés à Moncton plutôt qu’à Miramichi. Ils permettront d’immuniser 975 personnes qui recevront deux doses chacune.

Les 1950 doses restantes serviront à donner une deuxième dose aux personnes qui auront reçu la première ronde de vaccination le 19 et le 20 décembre à Miramichi.

On ignore pour l’instant à quelle date ces vaccins seront distribués dans la région de Moncton et à quel endroit les cliniques seront situées.

«Nous aurons plus de détails sur la clinique de vaccination dans la région de Moncton pour le vaccin de Pfizer-BioNTech au cours des prochains jours», explique Shawn Berry, porte-parole du gouvernement provincial, dans un courriel.

Les groupes à risque identifiés prioritaires pour recevoir les premières doses de vaccins sont les résidents et employés des foyers de soins, les travailleurs de l’Extra-mural et d’Ambulance NB, les travailleurs de la santé assignés à des unités contre la COVID-19, des personnes de 85 ans et plus et des infirmières qui travaillent dans les communautés autochtones.

Ils comprennent aussi des membres d’équipe de réponse rapide de la Santé publique qui se déplacent en cas de nouvelles éclosions du virus.

Lors de la première clinique de vaccination à Miramichi, le gouvernement provincial estime pouvoir vacciner au moins 400 résidents de foyers de soins des environs.

L’Acadie Nouvelle a appris lundi que Ambulance NB, l’Extra-Mural et les Réseaux de santé ne pourront pas accorder de congés aux employés qui seraient normalement prioritaires pour obtenir le vaccin en fin de semaine.

Le Réseau de santé Vitalité n’écarte pas la possibilité de modifier certains horaires tant que cela ne représente pas d’impact significatif sur les services offerts.

«Nous ferons les efforts raisonnables afin d’accommoder, dans la mesure du possible, tous ceux qui font partie du groupe cible et qui ont manifesté un intérêt de recevoir le vaccin COVID-19», indique Thomas Lizotte, conseiller régional en relations médiatiques pour Vitalité.

Le vaccin de Pfizer-BioNTech, le premier à être approuvé par Santé Canada, doit être entreposé à des températures très froides dans des réfrigérateurs spécialisés, ce qui rend sa distribution difficile à des régions éloignées des grands centres comme Miramichi et Moncton, selon le gouvernement provincial.

D’autres vaccins, tels que celui de Moderna, sont plus facilement entreposables à des températures moins extrêmes.

En théorie, il sera donc plus facile de mettre sur pied des cliniques de vaccination dans toutes les régions de la province lorsque ces vaccins seront approuvés par Santé Canada et qu’ils seront disponibles en grand nombre dans la province.

«Le Nouveau-Brunswick se réjouit de la nouvelle voulant que le Canada dispose de plus de vaccins. Nous attendons les détails du gouvernement fédéral au sujet de la date d’expédition du vaccin Moderna à la province et du nombre de doses que recevra le Nouveau-Brunswick», indique Shawn Berry.