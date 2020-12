Il y aura un nouveau pont entre Shippagan et Lamèque, mais quand?

La ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jill Green. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Il y aura un nouveau pont entre Shippagan et Lamèque, assure la ministre des Transports et de l’Infrastructure, même si l’échéancier reste à déterminer.

La ministre Jill Green n’a pas parlé de ce projet lors de son discours sur le budget de capital 2021-2022 de son ministère, mercredi, à l’Assemblée législative.

Le nouveau pont réclamé depuis des années par la population de la région n’a pas non plus été mentionné dans le communiqué de presse du ministère au sujet du budget.

Mme Green assure toutefois que le projet continue d’avancer.

«Le travail est en cours. Nous avons terminé tous les rapports d’infrastructure», a-t-elle dit en mêlée de presse après son discours.

«Nous sommes en train de faire une dernière étape qui consiste à faire une analyse économique pour savoir s’il faut apporter des améliorations au pont pour le conserver pendant un certain temps et ensuite construire le nouveau pont ou construire le nouveau pont immédiatement.»

Jill Green n’a cependant pas voulu s’aventurer sur la question de l’échéancier en fonction de la décision qui sera prise concernant l’avenir du pont actuel.

Elle n’a pas précisé non plus si des fonds sont prévus dans le budget de capital 2021-2022 pour des travaux de réfection ou pour la construction d’un nouveau lien.

Au total, le ministère des Transports et de l’Infrastructure investira 388 millions $ l’an prochain dans les infrastructures de la province, dont 46,8 millions $ pour les ponts et 180,2 millions $ pour les routes.

Le pont Centennial de Miramichi, le nouveau pont de la rivière Petitcodiac et le pont international entre Edmundston et Madawaska, au Maine, sont sur la liste des projets du ministère. Les travaux d’élargissement de la route 11 se poursuivront aussi entre la rivière Shediac et la petite rivière Bouctouche.

La ministre de la Santé et le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ont aussi présenté les budgets de capital de leur ministère pour l’année 2021-2022.

Le budget du ministère de la Santé prévoit 128,2 millions $ d’investissements l’an prochain; 83,9 millions $ pour les grands projets de rénovations et d’agrandissements en cours et 44,3 millions $ pour l’amélioration des infrastructures en général et l’achat d’équipement.

Fredericton poursuivra les travaux de rénovation au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton et les travaux d’agrandissement et de rénovation à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst.

Le ministère de la Santé a aussi alloué 9,1 millions $ à la construction d’un nouveau centre de réadaptation et de traitement des dépendances à Campbellton et 3,8 millions $ pour les travaux de conception et d’ingénierie du nouveau Centre d’excellence en santé mentale pour les jeunes à Moncton.

Le budget de capital du ministère de l’Éducation prévoit 72,6 millions $ d’investissements, dont 67,1 millions $ pour des projets de construction en cours, des rénovations et l’achat d’équipement.

Cet argent servira notamment à la poursuite de la construction d’une nouvelle école francophone de la maternelle à la huitième année à Moncton ainsi qu’à l’installation d’art publique et d’un terrain de jeu à la nouvelle école primaire l’Arc-en-ciel d’Oromocto.

La construction d’une seule nouvelle école a été annoncée, mercredi. Cette nouvelle école anglophone à Fredericton pour les élèves de la maternelle à la cinquième année doit contribuer à réduire la surpopulation dans deux établissements de la rive nord de la capitale.