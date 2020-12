Langues officielles: Higgs surtout préoccupé par le sort des anglophones unilingues

Blaine Higgs veut que la révision de la Loi sur les langues officielles serve d’exercice pour comprendre pourquoi les jeunes anglophones unilingues doivent quitter la province pour obtenir un emploi ou une promotion.

L’année tire à sa fin et le premier ministre n’a toujours pas déclenché la révision de la Loi sur les langues officielles qui doit être terminée au plus tard le 31 décembre 2021.

M. Higgs n’a pas non plus dévoilé la forme que prendra cette révision et qui sera chargée de l’effectuer.

Lors de son discours de clôture du débat sur le discours du trône, mardi, il s’est engagé à ce que cette révision «nous permette de comprendre comment nous pouvons faire un meilleur travail afin d’assurer l’égalité fondamentale».

«Nous voulons que chaque enfant s’épanouisse pour qu’il puisse un jour travailler et participer pleinement à la vie dans un Nouveau-Brunswick bilingue», a dit M. Higgs.

Mercredi, durant la période de questions, le député Kevin Arseneau du Parti vert a demandé au premier ministre de préciser sa pensée au sujet de ce «nouveau concept» qu’est l’égalité fondamentale en matière de langues officielles.

Blaine Higgs a répondu à M. Arseneau que la révision de la loi doit être l’occasion de poser les «questions difficiles» sur les piètres résultats des élèves anglophones en français langue seconde qui les obligeraient à quitter la province pour obtenir un emploi ou une promotion.

«Ils quittent la province pour trouver du travail parce qu’ils ne sont pas capables de parler les deux langues officielles. Il y a des gens qui ne reviennent pas (au N.-B.) parce qu’ils ne peuvent pas parler les deux langues officielles. Nous avons des gens qui ne peuvent pas être promus parce qu’ils ne peuvent pas parler les deux langues officielles», a-t-il dit.

Lorsqu’un journaliste a souligné par la suite en mêlée de presse que l’éducation ne fait pas partie de la Loi sur les langues officielles, M. Higgs a répondu que la révision devrait peut-être aller au-delà de ce qui se trouve dans la loi.

Le chef de l’opposition officielle, le libéral Roger Melanson, accuse le premier ministre de préparer le terrain pour réduire les exigences en matière de bilinguisme dans les services publics.

«Sans l’avoir dit, le premier ministre veut réduire les exigences du bilinguisme et ce n’est pas ça l’objectif de la révision de la Loi sur les langues officielles. Il a un agenda caché», affirme M. Melanson.

Selon lui, Blaine Higgs a tort de faire un lien entre les diplômés qui peinent à se trouver un emploi au Nouveau-Brunswick et le caractère bilingue de la province.

«Tous les emplois au Nouveau-Brunswick ne sont pas définis comme bilingues. Le défi, c’est qu’il y a un manque d’emploi parce qu’il n’y a pas de croissance économique suffisante pour que les gens reçoivent des emplois ici, donc ils vont souvent regarder ailleurs. C’est un problème économique, ce n’est pas un problème de langues officielles.»

Selon le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, la position de M. Higgs est à la fois inquiétante et difficile à comprendre.

«Les propos pour le moins incohérents que M. Higgs a tenus ce (mercredi) matin au sujet de l’immersion française – pour lutter contre un prétendu exode des jeunes anglophones, et d’en tenir compte dans la révision de la loi, ce qui n’a aucun sens! – m’inquiètent au plus haut point. Je doute que le premier ministre soit en mesure de mener l’exercice à bien. L’a-t-il même déjà lue, la Loi sur les langues officielles?»

Blaine Higgs a indiqué précédemment que le processus de révision serait dévoilé avant la fin de l’année. Mercredi, il a confié que l’annonce pour plutôt avoir lieu seulement en début janvier.

Plusieurs intervenants ont déjà exprimé leurs craintes concernant le retard de la révision qui doit être terminée dans à peine douze mois. La révision précédente, il y a dix ans, avait duré deux années.

Travailler dans sa langue dans la fonction publique

La commissaire aux langues officielles fait 12 recommandations en prévision de la révision de la Loi sur les langues officielles.

Les recommandations de Shirley MacLean font partie du rapport annuel 2019-2020 du commissariat aux langues officielles qui a été rendu public mercredi.

Mme MacLean propose notamment d’inscrire dans la loi le droit des fonctionnaires de travailler dans la langue de leur choix. Pour le moment, ce droit est prévu dans une politique du gouvernement, mais pas dans la loi.

Deux enquêtes du commissariat ont établi que les fonctionnaires ne sont pas toujours capables d’être supervisés et de travailler dans la langue officielle de leur choix.

Shirley MacLean recommande aussi la création d’un secrétariat aux langues officielles au sein du gouvernement. À son avis, l’absence d’un organisme de ce genre «doté de pouvoirs et de ressources adéquates» est un «obstacle de taille» au plein respect de la loi.

La commissaire souhaite aussi que la loi soit modifiée pour obliger le premier ministre à présenter une réponse écrite au rapport annuel du commissariat dans les 30 jours suivant son dépôt.

Mme MacLean a l’intention de présenter un mémoire avec plus de détails sur ses recommandations dans le cadre du processus de révision de la loi.