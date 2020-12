Le Quatuor Clef: un nouveau venu sur la scène musicale

Rares sont les petits ensembles classiques au Nouveau-Brunswick. Le violoniste Théo Brideau se réjouit de la création d’un premier quatuor professionnel dans la Péninsule acadienne.

Formé de Théo Brideau et Marc Cyr aux violons, d’Ariane Saulnier à la clarinette basse et d’Estelle Salmon au violon alto, le Quatuor Clef a été fondé en octobre.

«On a un quatuor professionnel dans la Péninsule acadienne. Je ne tiens pas à terre tellement je suis content. On est sous la bannière de la Société culturelle des Tracadilles. Ça nous fait une place à répéter et on va aussi les appuyer dans leurs activités», a déclaré Théo Brideau.

L’ensemble a donné ses premiers récitals à guichets fermés à Bathurst et Bertrand, en fin de semaine dernière, sous le chapeau des Jeunesses musicales du Canada. Le public pourra l’entendre à nouveau dans le cadre des spectacles virtuels Les Fêtes au Village. Théo Brideau que l’on connaît surtout pour ses nombreuses collaborations avec des artistes de la scène populaire et traditionnel est d’abord un violoniste de formation classique. Il enseigne d’ailleurs le folklore et le classique à son école de musique à Tracadie. Il a toujours rêvé de fonder un quatuor, lui permettant ainsi de renouer avec différents répertoires de haut niveau.

«C’est un peu particulier parce qu’on n’a pas de violoncelle (contrairement à un quatuor à cordes classique). Au lieu d’un violoncelle, on a une clarinette basse et c’est Ariane Saulnier qui la joue. Elle est clarinettiste de profession. On peut jouer ainsi d’autres partitions au lieu du quatuor traditionnel. C’est une couleur vraiment particulière.»

Ce sont tous des musiciens professionnels formés dans différentes institutions. Marc Cyr arrive de l’Université de Sudbury en Ontario. Estelle Salmon du Conservatoire de Paris et Ariane Saulnier qui enseigne au programme Sistema a fait ses études à l’Université d’Ottawa. «C’est du solide!», assure le violoniste.

Le quatuor veut explorer plusieurs répertoires et styles de musique allant du classique au tango en passant par la musique latine, le jazz et le populaire.

À l’hiver 2021, l’ensemble envisage d’entreprendre une tournée au Nouveau-Brunswick qui débutera à Tracadie.

Les Fêtes au Village

Théo Brideau est le directeur artistique des deux spectacles virtuels des Fêtes au Village. Il a conçu ces événements en s’inspirant du contexte actuel, estimant que cette année, les gens risquent de célébrer plutôt en famille à la maison.

«Le Noël pour les familles, ça ne va pas être nécessairement à l’extérieur. Ça va être dans leur bulle à la maison avec les proches. Je me suis dit que c’est peut-être ça qu’on devrait représenter cette année. On est parti de cette idée-là.»

Ils ont donc cherché une grande cuisine pour recevoir tous les musiciens. Et c’est au Château Albert au Village historique acadien qu’ils ont trouvé l’endroit idéal. Le directeur général Sylvain Godin qui a adoré l’idée leur a ouvert les portes. Théo Brideau a conçu deux soirées, l’une étant de format classique de Noël un peu comme le réveillon et la seconde étant plus festive reflétant ainsi l’esprit de la veille du Jour de l’an. Pour la première soirée, on retrouve des artistes comme Sandra Le Couteur, Joannie Benoit, Nicolas Basque, Gaétan Robichaud, Nathalie Renault et le Quatuor Clef.

Danny Boudreau, Martin Robichaud, Nancy et Catherine Breau, la Famille LeBlanc, Justin Doucet, Jean-Marie (Pit) Benoit ainsi que les Frotteux d’bottes figurent parmi les invités du second spectacle.

Membre de l’orchestre maison, Théo Brideau qui sera de la distribution des deux concerts souligne que la production de ces événements a nécessité un gros travail de logistique afin de respecter les mesures sanitaires.

«Ç’a pris beaucoup plus de temps que prévu. On pensait enregistrer une émission en 6 heures. Finalement, ça nous a pris trois jours. Ç’a été un travail incroyable.»

L’idée originale est de Jérome Luc Paulin et Éric Miller qui ont créé une plateforme de diffusion en direct. Les spectacles sont présentés le 20 décembre à 20h (Noël au village) et le 27 décembre à 20h (Le Jour de l’an au village).