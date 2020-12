Premières Nations: le groupe de travail provincial tombe en morceaux

Le groupe de travail provincial de vérité et réconciliation bat de l’aile, quelques jours à peine après avoir été annoncé par le gouvernement Higgs. Trois membres autochtones, dont le coprésident du groupe, annoncent qu’ils n’y participeront pas.

Le 3 décembre, Fredericton a annoncé cette initiative afin de donner suite au rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Le groupe de travail provincial devait être composé de représentants des quatre partis à l’Assemblée ainsi que de membres de toutes les Premières Nations de la province.

Moins de deux semaines après l’annonce, le groupe tombe déjà en morceau. Dans un communiqué de presse publié mercredi, trois leaders autochtones membres du groupe annoncent qu’ils claquent la porte.

Il s’agit des chefs Ross Perley (Neqotkuk), Rebecca Knockwood (Fort Folly) et Roger Augustine (chef régional de l’Assemblée des Premières Nations). Ce dernier devait même être le coprésident du groupe de travail.

Ils ne digèrent pas ce qui s’est produit, il y a quelques jours à l’Assemblée législative, lorsque l’opposition libérale a déposé une motion pour demander au gouvernement Higgs de lancer une enquête publique sur le racisme systémique.

La ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn, a retiré toute référence au racisme systémique avant l’adoption de la motion. Les chefs ont vivement dénoncé cette décision des progressistes-conservateurs et ont demandé la démission d’Arlene Dunn.

«Malheureusement, à la lumière des événements récents, nous n’avons plus confiance que la ministre Dunn et son gouvernement abordent ce travail de bonne foi et dans un esprit de collaboration», affirme le chef Ross Perley dans le communiqué publié mercredi.

Il ajoute qu’il est «clair que le gouvernement Higgs n’est pas intéressé par les solutions provenant des leaders autochtones» et que le groupe de travail annoncé le 3 décembre «semble avoir été utilisé comme un écran de fumée politique».

Les trois signataires du communiqué ont l’intention de créer leur propre processus afin de poursuivre la mise en œuvre les appels à l’action et des recommandations de la Commission de vérité et réconciliation.