Une jeune femme de Moncton identifiée 16 ans après son assassinat

La GRC confirme que des restes humains découverts à Saint-Jean en 2012 sont ceux de Cheryl Pyne.

La disparition de la femme âgée de 27 ans, de Moncton, a été signalée à la police en août 2004. Plus tard, on a déterminé qu’elle avait été victime d’un homicide. À l’époque, des recherches approfondies n’ont pas permis de retrouver son corps.

En 2009, David Joseph Ouellette a été reconnu coupable d’homicide involontaire en lien avec cette affaire. Il a été condamné à la prison à vie.

Récemment, alors que la GRC au Nouveau-Brunswick tentait d’identifier le corps de Cheryl Pyne, les enquêteurs se sont tournés vers un nouveau programme national de comparaison des profils ADN.

En novembre 2020, le Groupe des crimes majeurs a demandé à la famille de Cheryl Pyne de fournir un échantillon d’ADN. Il a été soumis au Programme national d’ADN pour les personnes disparues, qui a été lancé en 2018 par le Centre national pour les personnes disparues et restes non identifiés.

L’ADN familial correspond à celui des restes humains découverts à Saint-Jean en 2012. C’est la première fois que la GRC au Nouveau-Brunswick réussit à identifier des restes humains grâce à ce programme.

En 2005, la mère de Cheryl Pyne a aussi été victime d’un homicide. Le décès de Kathryn Pyne-Welner, âgée de 45 ans, de Moncton, n’a jamais été élucidé. Les enquêteurs sont toujours à la recherche d’information en lien avec cette affaire.

Selon la famille de Cheryl Pyne et de Kathryn Pyne-Welner, «elles étaient toutes les deux dévouées corps et âmes à leur famille, et leurs amis en faisaient aussi partie. Elles étaient la sœur, la mère ou la fille de quelqu’un, et elles avaient le droit d’être traitées comme des êtres humains à part entière.»

«Aucun dossier n’est clos sans avoir été élucidé, a déclaré le gendarme Hans Ouellette de la GRC au Nouveau-Brunswick. Nous sommes conscients que ces années d’attente et de questionnement ont été difficiles pour la famille de Cheryl. Nous sommes contents qu’elle ait été retrouvée, et nous espérons que l’identification du corps de Cheryl Pyne fera avancer l’enquête au sujet du décès de sa mère.»

Quiconque a de l’information au sujet du décès de Kathryn Pyne-Welner est prié de communiquer avec le Groupe des crimes majeurs de la GRC au 1-888-506-1GRC (1472) ou, anonymement, avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477.