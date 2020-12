Avortement: le gouvernement provincial adopte une motion sans mordant

La motion de la députée libérale Isabelle Thériault sur l’accès à l’avortement et le financement de la Clinique 554 a été adoptée après avoir été vidée de son contenu par le gouvernement.

La députée de Caraquet affirme avoir été déçue, mais pas surprise par le déroulement du débat de jeudi sur la motion 4.

«Ils ont fait la même chose qu’avec la motion sur le racisme systémique. Ils l’ont dénudée. Ma motion n’existe plus en fait», explique-t-elle.

Mme Thériault voulait convaincre l’Assemblée législative de demander au gouvernement de financer les avortements chirurgicaux effectués à la Clinique 554 de Fredericton.

Elle voulait aussi que l’Assemblée exhorte le gouvernement à supprimer le règlement provincial qui interdit de financer les avortements chirurgicaux effectués ailleurs que dans les hôpitaux.

Les élus du gouvernement progressistes-conservateurs ont voté pour la motion 4, mais seulement après avoir utilisé leur majorité à l’Assemblée pour la purger de ses deux principaux éléments.

«On le voyait venir à 100 milles à l’heure. C’était écrit dans le ciel», déplore Isabelle Thériault.

Les députés du gouvernement ont adopté l’amendement de la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, voulant que l’Assemblée législative demande plutôt aux deux réseaux de la santé de déterminer si la province respecte la Loi canadienne sur la santé en matière d’avortement.

L’amendement demande également aux réseaux Vitalité et Horizon de faire des soins de santé primaires une priorité, notamment en ce qui concerne les soins aux membres de la communauté LGBTQ+.

La Clinique 554 est le seul établissement de la province qui effectue des avortements chirurgicaux en milieu non hospitalier. Puisque l’assurance-maladie ne couvre pas ces avortements, les clientes doivent payer pour la procédure.

Celles qui n’ont pas les moyens de payer doivent se rendre à Moncton ou à Bathurst pour subir un avortement chirurgical dans l’un des trois hôpitaux désignés par la province.

Le médecin de famille qui travaille à la Clinique 554 est aussi le seul médecin de la province qui se spécialise dans les soins aux membres de la communauté LGBTQ+.

Faute de soutien provincial, la clinique est à vendre et n’accepte plus de nouveaux patients. On continue toutefois d’y pratiquer des avortements pour le moment.

Les partisans d’un meilleur accès à l’avortement affirment que les cliniques et les centres de santé communautaire sont des endroits mieux adaptés que les hôpitaux pour effectuer des avortements chirurgicaux.

Un accès suffisant

Lors du débat, la ministre Shephard a affirmé que le Nouveau-Brunswick offre un accès suffisant à l’interruption volontaire de grossesse grâce à la pilule abortive et aux trois hôpitaux désignés pour effectuer des avortements chirurgicaux.

Elle a aussi rappelé que le précédent gouvernement libéral aurait pu modifier le règlement pour permettre le financement des avortements chirurgicaux en milieu non hospitalier, mais ne l’a pas fait.

«Ils ne l’ont pas changé. Plusieurs des membres de ce gouvernement sont encore députés aujourd’hui. Même le député (Daniel Guitard) qui a appuyé la motion faisait partie de ce gouvernement», a dit Dorothy Shephard.

Puisque les partis n’ont pas demandé la tenue d’un vote assis et debout, il est impossible de savoir exactement comment chaque député a voté.

Le premier ministre Blaine Higgs avait indiqué avant le vote qu’il allait invoquer la discipline de parti pour s’assurer que tous

ses députés votent comme la ministre de la Santé.

Tous les députés du Parti libéral et du Parti vert qui ont pris la parole durant le débat se sont prononcés pour la motion 4 dans sa version originale.

Les deux députés de la People’s Alliance ont dit qu’ils allaient voter avec la ministre de la Santé.