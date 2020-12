COVID-19: «Nous surveillons de très près la zone 4»

La propagation de la COVID-19 poursuit sa lente progression dans la zone 4 du Nord-Ouest, avec trois des six nouveaux cas confirmés jeudi. Cela amenuise donc les chances de voir la région d’Edmundston, de Grand-Sault et de Kedgwick retourner en phase jaune à temps pour Noël.

Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef de la province, et le premier ministre Blaine Higgs se sont dits «grandement préoccupés» par la récente éclosion à l’Hôpital régional d’Edmundston et le risque bien réel de faire face à une contamination communautaire.

Jeudi, les cas positifs de la zone 4 touchent deux personnes âgées de moins de 19 ans et une autre âgée de 40 à 49 ans. Des 17 cas actifs dans le Nord-Ouest, 13 proviennent de l’éclosion à l’établissement de santé survenue la semaine dernière, dont neuf affectent des employés.

Deux cas de la COVID-19 ont été notés dans la zone 1 de Moncton et du Sud-Est, avec une personne âgée de moins de 19 ans et une autre âgée de 60 à 69 ans, alors un test positif a été répertorié dans la zone 2 de Saint-Jean, avec une personne âgée de 40 à 49 ans.

Tous ces nouveaux cas sont actuellement en isolement et sous enquête, a révélé la porte-parole de la Santé publique.

La province compte 55 cas actifs actuellement avec trois hospitalisations, dont deux patients aux soins intensifs. Le nombre de décès liés à la pandémie demeure à huit.

«Nous surveillons de très près la zone 4 et nous allons regarder ce qui va se passer dans les prochains jours. Il faut attendre et surveiller, car c’est assez imprévisible. Normalement, ça prend 14 jours pour retourner en phase jaune, mais on a vu une fois où cela a pris moins de temps dans la zone 3 (Fredericton). Nous devons continuer de faire preuve de vigilance afin que toutes les régions de la province passent en phase jaune le plus rapidement possible», a indiqué la médecin-hygiéniste en chef en se fiant aux informations qui seront fournies prochainement par le nombre de cas, la capacité de l’hôpital local, la transmission communautaire et le suivi des protocoles imposés par la Santé publique.

«Le cadeau de la sécurité»

Durant leur point de presse de jeudi, autant Dre Russell que M. Higgs ont fortement incité toute la population du Nouveau-Brunswick à restreindre leurs déplacements la semaine prochaine. Et ce, même si la tentation de se retrouver en famille autour de la table du réveillon sera très grande.

«Nous sommes très inquiets du nombre de déplacements possibles pendant la période des Fêtes. Il n’y a pas un endroit sûr où aller. Le meilleur cadeau, c’est le cadeau de la sécurité. Ce n’est pas le temps d’apporter la COVID-19 à votre table», a signifié Dre Russell.

Elle a précisé qu’elle avait échangé à propos de la problématique d’une recrudescence de l’éclosion en janvier, avec ses homologues de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, un peu comme cela s’était passé après l’Action de grâce, en octobre.

«Nous vous suggérons d’éviter les voyages pendant vos vacances. Contourner les mesures peut se terminer en tragédie. Ça peut avoir des conséquences graves, comme une hospitalisation ou pire, un décès», a-t-elle averti.

1950 doses du vaccin

Le premier ministre Blaine Higgs est venu parler des procédures de vaccination qui se mettront en branle samedi et dimanche, à Miramichi. Quelque 1950 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech seront administrées aux groupes les plus vulnérables et à plusieurs travailleurs de première ligne en santé et en foyers de soins.

La province recevra une deuxième cargaison de 3900 doses du précieux liquide la semaine prochaine. La moitié est réservée aux patients qui ont eu la première piqûre et ils recevront ce rappel les 9 et 10 janvier, à Miramichi.

L’autre moitié s’en va à Moncton pour y être distribuée le 28 décembre, a fait savoir le premier ministre.

Par la suite, des livraisons régulières devraient suivre à compter de la semaine du 11 janvier, mais le chef du gouvernement demande néanmoins de la patience au sein de la population. Et surtout de ne pas baisser la garde, même avec l’arrivée et les espoirs amenés par le vaccin.

«Il y a un mois, on se demandait s’il y allait avoir un vaccin. On en a maintenant un et il y en a d’autres à l’horizon. Mais il faut se souvenir que nous faisons face à une pandémie mondiale. Si nous ne prenons pas nos précautions, il y aura une recrudescence des cas en janvier et ce sera partout au pays. Nous sommes vigilants et nous devons continuer de l’être pendant tout le processus de vaccination», a dit M. Higgs, en soulignant qu’il ne pourra pas accueillir ses filles, actuellement en Ontario et en Saskatchewan, pendant les Fêtes de cette année.