Des adeptes de VTT souhaitent agrandir leur terrain de jeu

Le Club de VTT Chaleur réclame du ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick un accès à certains chemins et ponts qui sont sous sa juridiction.

L’organisme s’est adressé plus tôt cette semaine aux élus de Bathurst afin qu’ils appuient ses démarches auprès du gouvernement provincial.

Même si le club a déjà développé une grande partie de son réseau de sentiers, il souhaite l’améliorer.

À l’heure actuelle, il peut être difficile de passer d’une région à une autre ou d’un sentier à un autre en raison d’obstacles naturels, comme une rivière ou une route.

Le Club de VTT Chaleur aimerait donc obtenir les permissions nécessaires afin que ses membres puissent rouler sur des infrastructures appartenant au gouvernement provincial afin de franchir ces obstacles.

«Ça permettrait de boucler la boucle et de combler des besoins. Une telle initiative permettrait notamment de connecter la région d’Edmundston à celle de la Péninsule acadienne», a indiqué Jacques Ouellette, le coordonnateur au développement de l’organisme QuadNB.

M. Ouellette a bien voulu prêter son expertise et représenter devant les autorités le Club de VTT Chaleur, le plus important regroupement de quadistes au Nouveau-Brunswick et l’un des plus importants dans tout l’est du Canada.

En vogue

Selon lui, le tourisme en VTT est aussi en vogue que le tourisme à motoneige, peut-être même plus puisqu’il se pratique 12 mois par année.

«Les quadistes sont moins visibles que les motoneigistes qui prennent d’assaut les hôtels avec éclat, mais ils voyagent tout autant, sinon plus», a affirmé M. Ouellette.

Il estime que l’enregistrement obligatoire des motoneigistes de l’extérieur de la province permet également de mettre plus facilement en évidence les retombées économiques de cette industrie contrairement à celle du VTT qui est plus difficilement quantifiable.

Signe de l’intérêt des adeptes de VTT pour les sentiers du Nouveau-Brunswick, M. Ouellette est actuellement à planifier le séjour dans la province en juin d’un groupe d’une dizaine de quadistes ontariens.

Le nouveau maire de Bathurst s’est dit à l’écoute des préoccupations du club de VTT de sa région.

«Un plus grand accès aux chemins se trouvant à Bathurst pour les VTT signifie une plus grande présence de personnes dans nos restaurants et nos hôtels», a illustré Lee Stever.

«Les choses se passent bien dans les villes qui ont accordé une place aux VTT sur les chemins», a ajouté Jacques Ouellette.

Signe de l’engouement de la population pour la pratique de ce loisir, il y a actuellement pas moins de cinq détaillants de VTT à Bathurst, ce qui est énorme pour une municipalité qui compte environ 12 000 habitants.

Selon des données de Service NB, il y aurait pas moins de 3800 VTT sont enregistrés dans la région Chaleur.

«Ce qui fait la différence ici, c’est la facilité d’accès aux terres de la Couronne et aux sentiers», estime Jacques Ouellette.