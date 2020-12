Exode des unilingues anglophones: un faux débat!

Blaine Higgs a déclaré vouloir comprendre pourquoi les jeunes unilingues anglophones devaient quitter la province pour obtenir un emploi ou une promotion. Leur exode semble pourtant faible. Analyse.

Les propos du premier ministre contiennent quand même une part de vérité.

Entre 15 et 54 ans, un unilingue anglophone a plus de chance d’être au chômage qu’un bilingue au Nouveau-Brunswick, selon le recensement de 2016 par Statistique Canada.

Par exemple, les anglophones unilingues de la province âgés de 25 à 34 ans cette année-là subissaient un taux de chômage de 12% contre 8% pour les bilingues.

«Et nous savons très bien que les anglophones migrent plus que les francophones, en tout cas, parmi les travailleurs», observe en outre l’économiste David Campbell.

Environ 8% de la population active anglophone du Nouveau-Brunswick en 2011 vivait ailleurs au Canada cinq ans plus tard, contre 4% pour la population active francophone, selon lui.

Les francophones du Nouveau-Brunswick sont sous-représentés dans les postes d’encadrement, selon l’économiste David Campbell. – Gracieuseté

Mensonge par omission

Le reste de la réalité rend toutefois la fixation de Blaine Higgs sur l’exode des jeunes unilingues anglophones injustifiée.

«J’ai les données du recensement qui montrent que les anglophones bilingues sont plus susceptibles de quitter la province que les anglophones unilingues, indique

M. Campbell. Ça semble contre-intuitif, mais en réalité, être bilingue est un avantage partout au Canada.»

Une étude que cet anglophone francophile a effectuée avec Pierre-Marcel Desjardins en 2019, pour le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, tend par ailleurs à montrer que le bilinguisme bénéficie aussi aux anglophones unilingues.

«Une main-d’œuvre bilingue explique en bonne partie pourquoi le Nouveau-Brunswick a été en mesure d’attirer des entreprises d’envergure comme ExxonMobil, Xerox, IBM, FedEx, UPS, RBC, TD Assurance, Unilever et SNC-Lavalin», ont noté les deux économistes.

Le bilinguisme est une compétence que valorise le marché du travail, selon les économistes David Campbell et Pierre-Marcel Desjardins dans une étude de 2019. – Gracieuseté

Ils ont montré en même temps que ces compagnies embauchent aussi des milliers d’anglophones unilingues.

Parmi les 15 000 personnes employées au Nouveau-Brunswick dans le secteur des services administratifs (qui comprend les centres d’appels), seulement 31% parlent l’anglais et le français. Elles étaient en revanche 66% à parler anglais seulement, d’après leur étude.

M. Campbell observe par ailleurs que les francophones du Nouveau-Brunswick sont sous-représentés dans les postes d’encadrement. Ils étaient 27% à occuper ce type d’emploi en 2016, alors que leur proportion dans la population active était de 32%, selon Statistique Canada.

L’économiste remarque toutefois que les francophones de la province sont surreprésentés dans les postes d’encadrement dans les réseaux de santé (38% en 2016) et dans l’administration publique (38% en 2016).

Ce phénomène est encore plus marqué à Moncton (où 60% des cadres de l’administration publique sont francophones) et à Saint-Jean (où les francophones représentent 20% des cadres de l’administration publique contre 4% de la population active totale).

«Je pense que le premier ministre, comme d’autres, a entendu des histoires sur de jeunes anglophones ayant un diplôme en immersion française et ne parvenant pas à obtenir un emploi dans le secteur public à cause d’un niveau de français insuffisant», avance M. Campbell.

Cet unilingue anglophone plaide en faveur d’un débat pour l’atteinte du but de la Loi sur les langues officielles.

«Nous avons besoin de plus d’anglophones et d’immigrants qui parlent français – au moins sur leur lieu de travail et dans l’espace public», déclare-t-il.

L’Acadie Nouvelle a donné la chance au cabinet du premier ministre et à l’Association pour les droits des anglophones du Nouveau-Brunswick de suggérer des études et des experts. Ils ne l’ont pas saisie.