Les tribunaux pour forcer le gouvernement à investir dans les écoles francophones?

Le Conseil d’éducation du district scolaire francophone-Sud déplore que les rénovations nécessaires dans plusieurs écoles soient loin d’être prioritaires pour le ministère de l’Éducation et songe à se tourner vers les tribunaux.

Les districts tentent d’attirer l’attention du gouvernement provincial sur les retards dans les projets d’infrastructure des écoles francophones du Nord-Est et du Sud, alors que le gouvernement annonce la construction d’une nouvelle école de la maternelle à la cinquième année à Fredericton.

Paul Demers, président du Conseil d’éducation du district scolaire francophone Sud, estime que le gouvernement ne tient pas compte de la croissance démographique dans le Sud-Est.

«En forte croissance, notre district compte maintenant plus de 50% de la population étudiante francophone de la province. Depuis quelques années, le gouvernement de Blaine Higgs ne fait que reporter les investissements, alors que les besoins existants s’intensifient et que d’autres viennent s’ajouter à la liste en raison de cette croissance.»

Il qualifie d’insulte «pure et simple» que le gouvernement «néglige complètement les priorités» du district et qu’il n’a réservé que 73 millions $ pour les investissements en infrastructures scolaires cette année.

M. Demers estime même que le conseil d’éducation du district pourrait se tourner vers les tribunaux pour faire respecter les droits des francophones si le gouvernement se montre inflexible.

«Il faut y penser. L’article 23 est là, si on ne peut pas obtenir une éducation de qualité pour nos jeunes, peut-être qu’il faudra prendre cette décision. Il faut se lever et défendre nos droits dans cette province soi-disant bilingue.»

Il salue tout de même le fait que le gouvernement a décidé de poursuivre le projet de construction d’une école francophone de la maternelle à la huitième année à Moncton.

Des changements de priorités

Lors d’une mêlée de presse à Fredericton, mercredi, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a toutefois annoncé qu’il a modifié la façon dont le gouvernement choisit les projets d’infrastructure scolaire à financer chaque année dans le but de rendre le processus plus prévisible pour les communautés.

Parmi les cinq projets en tête de liste chaque année, ceux qui n’obtiennent pas de financement apparaîtront en premier dans l’ordre de priorité l’année suivante.

Par exemple, si le gouvernement décide de financer deux projets d’infrastructure scolaire en 2022, les trois projets qui restent dans le top 5 deviendront alors les priorités numéro 1, 2 et 3 pour 2023, en repoussant les autres projets prioritaires vers le bas de la liste.

L’évaluation du ministère repose sur une analyse multidimensionnelle à quadruple bilan (AMQB) qui tient compte de plusieurs facteurs.

Dominic Cardy explique que normalement, des projets d’infrastructure scolaires importants peuvent dégringoler dans la liste à cause de changements démographiques, entre autres.

«Par exemple, on pourrait avoir une grosse croissance de population à Moncton et Fredericton, ça cause une augmentation des inscriptions, on manque de place pour mettre des classes mobiles et on doit avoir une nouvelle école, alors ce projet devient prioritaire.»

Le ministre clarifie que ce genre de priorisation-éclair est toujours possible dans le nouveau système, et que le gouvernement va devoir se prévaloir de dépenses de capital additionnelles pour respecter la règle des tops 5 en plus de financer d’autres projets qui pourraient devenir urgents avec le temps.

Cela signifie des coûts très importants en perspective, mais ces dépenses seront nécessaires, d’après Cardy.

«C’est exactement ça l’objectif, de s’assurer qu’on commence à gruger le déficit qu’on a en matière du besoin de rénover nos infrastructures scolaires.»

Rien d’immédiat

Malgré cela, les écoles francophones risquent d’attendre longtemps.

Dans la liste de 2021-2022, les cinq projets en tête de liste sont la nouvelle école de Killarney Lake annoncée à Fredericton et des travaux prévus dans quatre autres écoles anglophones.

Il faut attendre au 7e rang pour voir le projet d’amélioration à mi-vie de l’école Saint-Henri (Moncton) et au 10e pour celui de W.-Arthur-Losier (Tracadie).

Les rénovations de l’école Abbey Landry (Memramcook), Louis-J.-Robichaud (Shediac) et Cité-des-Jeunes A.M. Sormany (Edmundston) figurent aux 12e, 13e et 17e rang.

«Chaque année qu’on perd, on perd des jeunes qui transfèrent parfois dans les écoles anglophones en raison de la qualité des installations», dit Paul Demers.

Le président du CED préfère attendre avant de se prononcer sur ces changements que M. Cardy entend réaliser, mais il dit que le conseil est ouvert à la collaboration et qu’il «faudra s’asseoir» avec le ministre.

«Il faut que le gouvernement et M. Cardy soient sensibles à la réalité des francophones au Nouveau-Brunswick. Si dans ce système (AMQB), on ne peut pas trouver un moyen de répondre à cela, on va toujours être de l’arrière».