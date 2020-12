Michel Soucy annonce son départ de la vie politique active

Aux commandes de la municipalité d’Atholville depuis les neuf dernières années, Michel Soucy annonce qu’il quittera l’arène politique à la fin de son mandat actuel.

Presque à la même période l’an dernier, le maire d’Atholville, Michel Soucy, annonçait qu’après avoir jonglé avec l’idée de mettre un terme à sa carrière politique, il se porterait finalement candidat pour l’élection municipale.

Cette élection ne s’est jamais produite en raison de la pandémie de la COVID-19. Comme la majorité des politiciens municipaux, il a accepté de prolonger son mandat d’une année. Mais ces derniers mois de pandémie ont été particulièrement difficiles et lui ont fait réaliser que l’heure de la retraite avait sonné.

Le maire a fait part de sa décision jeudi lors d’un point de presse. Cette décision, assure-t-il, fait suite à une réflexion, longue, sérieuse et déchirante. Car l’implication communautaire fait partie de sa vie depuis plus de cinq décennies et, de son propre aveu, la «flamme du service public» n’est pas tout à fait éteinte.

«Je me suis posé la question à savoir si j’étais prêt à m’engager de nouveau pour un autre quatre ans. Puis j’ai pensé à mon âge (il a 70 ans), à ma santé, et à ma famille. J’ai finalement décidé de passer mon tour et de prendre un peu de temps pour moi-même afin de me consacrer entièrement à mon rôle de père, de grand-père et d’époux pendant que ma santé me permet encore d’en profiter pleinement», explique le principal intéressé.

La feuille de route politique de M. Soucy est longue. Au total, il compte 22 années de services au sein de sa municipalité, treize à titre de conseiller et neuf comme maire. Durant ces années, il a également été président de la Commission de services régionaux du Restigouche ainsi que membre pendant du conseil d’administration de l’Association francophone des municipalités du N.-B., qu’il préside depuis janvier dernier.

«Quand je me suis lancé pour le poste de maire en 2012, je m’étais fait une liste de tout ce que je désirais accomplir, et j’en ai coché depuis toutes les cases et même davantage. Ce fut un bonheur de servir les gens d’Atholville. Je pars la tête haute, fier du chemin que nous avons parcouru», a ajouté le maire.

Parmi les éléments dont il est le plus fier, il note surtout le regroupement de son village avec les DSL voisins de Saint-Arthur et Val-d’Amour.

«Je trouve que notre communauté est depuis beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Avec ce regroupement, on a vu le village d’Atholville avancer, grandir, se doter d’une nouvelle identité», dit-il.

Si l’annonce a lieu dès maintenant, M. Soucy assure qu’il demeurera en poste jusqu’à la fin de son mandat, donc jusqu’à la tenue des prochaines élections municipales prévues pour le mois de mai.

Départ regrettable

La nouvelle du départ prochain de Michel Soucy attriste la direction de l’AFMNB, où l’on a vite fait de souligner le professionnalisme et l’engagement de l’élu restigouchois.

«Quand on voit des gens comme lui partir, ça fait toujours un pincement au cœur. Même si on comprend tout à fait ses raisons, ça demeure un autre gros morceau de la politique municipale que nous perdons, mais aussi que le Restigouche, la province et l’Acadie vont perdre», exprime avec regret le directeur général de l’organisation, Frédérick Dion.

«Michel a toujours eu sa région à cœur et a été un maire très important pour sa communauté. Pour nous, il est un excellent président, un atout important depuis plusieurs années. Il a apporté beaucoup d’expérience à notre équipe et pour cela, on lui lève notre chapeau. Il va grandement nous manquer» ajoute-t-il.