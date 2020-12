Péninsule: indemne après avoir frappé un gros orignal

Marc Godin n’a pas eu besoin d’aller acheter des billets de loterie après sa mésaventure de mardi soir. Il les avait déjà depuis lundi. Cependant, il serait certainement un excellent candidat pour les prochaines pubs de la 6/49.

Le restaurateur et propriétaire d’un centre d’entraînement à Tracadie a été chanceux quand il a circulé avec son camion sur les plaines de l’île Lamèque, vers 19h30, mardi. Très chanceux.

L’orignal qu’il a percuté de plein fouet? Moins…

C’est la troisième fois que l’homme d’affaires fait la rencontre plutôt surprenante avec une bête sur la route. Les deux premières fois, c’était des chevreuils. Ça fesse, mais ce n’était rien en comparaison avec l’élan de mardi soir. Un gros mâle en plus.

Son véhicule peut en témoigner. Il est désormais bon pour la ferraille.

«La première fois, je sortais d’un match du Titan à Bathurst et je me préparais à embarquer sur l’autoroute. C’était en 2006, je crois. La deuxième fois, je revenais d’une compétition de crossfit à Saint-Jean. La bête a fait une triple boucle piquée. Mardi, je l’ai tapée dans le corps avec mon camion. Si j’avais été en voiture, je le frappais aux jambes et il serait tombé sur le véhicule. C’est souvent comme ça que ça se passe. J’ai été très chanceux», raconte-t-il.

Le secteur n’est pas reconnu pour être un coin particulièrement dangereux, mais la présence d’orignaux n’est pas non plus un phénomène rare sur l’île.

La veille de la collision de Marc Godin, son amie de cœur a été coincée dans la circulation quasiment au même endroit. Trois véhicules avaient été impliqués dans une collision avec une famille d’orignaux. Une auto s’est renversée sous l’impact. La femelle n’a pas survécu, mais le mâle et le petit s’en étaient sortis.

Mardi, ce fut au tour du mâle.

«Il faut faire bien attention, juge le conducteur. Je l’ai heurté et il faisait noir. Je l’ai vu à la dernière seconde. Après le contact, les sacs gonflables sont sortis, il y avait de la fumée dans le camion. Tu ne veux pas faire de mouvement brusque. À gauche, il y a l’autre voie. À droite, il y a le fossé. Tu ne veux pas te mettre en danger, ni mettre en danger les autres.»

Pas une égratignure, pas de mal nulle part. Marc Godin sait qu’il a eu de la veine. Il prend ce coup du sort avec philosophie.

«Ce n’est pas le premier orignal que je croise. Un fois, j’en ai vu un courir dans mon angle mort et il a décidé de passer devant mon véhicule. Mon cœur a arrêté de battre. Il y a tout le temps eu des orignaux tout près. Ces temps-ci, ils bougent beaucoup parce qu’ils cherchent de la nourriture.»

«On ne peut pas placer des clôtures partout non plus. Sur les plaines, ce n’est pas réaliste. Il ne faut pas oublier que nous envahissons leur territoire. Il faut être plus vigilant et avoir des yeux tout le tour de la tête. Mon camion? Du matériel, c’est du matériel, je m’en fous.»

Et ses billets de loterie dans tout ça?

«Je n’ai pas pris de chance. J’en ai acheté deux!», rigole le conducteur, conscient à quel point il a été chanceux dans sa malchance.