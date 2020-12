Zones sanitaires: faut-il revoir le système et les délimitations?

Janice Savoie, Nicole Somers, Michel Soucy et Kevin Arseneau. - Archives

L’éclosion de COVID-19 qui sévit depuis une semaine dans la zone 4 (Edmundston) ramène à l’avant-plan la question de la pertinence de revoir à la baisse la grandeur des zones sanitaires.

À une centaine de kilomètres de Campbellton, d’Edmundston et de Bathurst, la région du Restigouche-Ouest illustre à merveille la problématique de la grandeur des zones sanitaires dans la province. Loin du centre de l’éclosion actuelle, les communautés de Kedgwick, Saint-Quentin et Saint-Jean-Baptiste doivent pourtant suivre les règles de la phase d’alerte orange.

Plus tôt cette année, la situation était encore plus corsée alors que Kedgwick était en phase orange dans la zone 5 et Saint-Quentin en jaune dans la zone 4. Depuis, la situation a été rectifiée et les deux communautés sont désormais sur la même page.

À cheval sur deux zones sanitaires différentes, loin des hôpitaux régionaux, la position du Restigouche-Ouest est pour le moins inconfortable depuis le début de la pandémie.

«On est pris entre l’arbre et l’écorce», clame Janice Savoie qui, bien que déçue de devoir se conformer aux mesures de la phase orange, mais satisfaite d’être au diapason avec Saint-Quentin.

Si elle accepte la situation cette fois, Mme Savoie aimerait toutefois que le gouvernement étudie avec attention d’autres options en vue d’éventuelles éclosions.

«Dès que cet épisode-ci sera terminé, je vais demander à ce que l’on discute de cette problématique. Je comprends la tâche astronomique que la Santé publique a sur les bras, mais je ne trouve pas normal que notre population ait à se mettre en phase orange quand l’éclosion est à plus d’une heure de route d’ici. Il y a sûrement façon de trouver un compromis», souligne-t-elle.

Ce compromis serait, selon elle, de rapetisser les zones actuelles ou à tout le moins de créer des sous-zones qui pourraient faire l’objet d’exemptions au besoin. Et Mme Savoie n’est pas la seule à penser de cette façon. Son homologue de Saint-Quentin, Nicole Somers, abonde dans le même sens.

«On espère qu’un jour, le ministère va se pencher sur la question de façon sérieuse, car c’est vrai que les zones sanitaires actuelles sont vraiment grandes. Il faudrait les subdiviser afin d’être plus équitable envers tout le monde. Si l’éclosion est à Edmundston, est-ce vraiment justifié que tout vire orange jusqu’à Saint-Jean-Baptiste? Je ne crois pas», admet Mme Somers.

En faveur d’une révision

Le dossier de la révision des zones sanitaires n’est pas nouveau en soi. Il n’est certes pas étranger au député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, qui a soulevé la problématique à quelques reprises, dont tout dernièrement, lors du récent passage de la zone 1 (Moncton) en phase orange.

«J’ai fait part de ma réflexion sur le sujet au ministère de la Santé et on m’a indiqué être en train d’analyser la situation», confie ce dernier.

Ce qui l’inquiète avec la grandeur des zones actuelles, c’est que les gens finissent par ne s’arrêter qu’aux incohérences et qu’ils perdent confiance dans les instances publiques.

«Quand on a deux coiffeuses situées à un kilomètre de distance et que l’une peut demeurer ouverte, mais l’autre doit fermer simplement parce qu’elles sont dans des zones sanitaires différentes, ça mine la crédibilité du public envers le système», croit-il.

De ce qu’il comprend de ses discussions avec le ministère, les éventuels changements aux délimitations – s’il y a lieu – ne seraient toutefois pas une solution abordée et appliquée à court terme, mais davantage une option à moyen terme.

«Personnellement, je trouve qu’on pourrait accélérer les choses, qu’on pourrait avoir une gestion beaucoup plus dynamique sans que ça compromette la santé ou la sécurité des citoyens. Avec le nombre de cas que nous avons actuellement dans la province, et compte tenu de notre géographie, ce serait tout à fait faisable et acceptable de tenter cette approche dès maintenant», estime-t-il.

Ce dernier croit que le gouvernement devrait prendre en considération les communautés d’intérêts plutôt que de se limiter aux zones sanitaires.

«On a un gros problème au Nouveau-Brunswick dans notre façon de délimiter notre territoire, et ça n’est pas unique à la COVID-19. Des exemples du genre on en retrouve dans bien d’autres ministères que celui de la Santé», ajoute-t-il.

Président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Michel Soucy croit également qu’il serait temps d’implanter un système de sous-régions sanitaires.

«On est beaucoup éparpillé dans la province. Il y a certainement moyen de mettre en place un système parallèle plus représentatif de la réalité. Et je crois que ça pourrait être fait très rapidement», croit-il.

Selon ce dernier, un premier point de départ pourrait être de délimiter ces zones par lieu où l’on retrouve un hôpital.

Pas demain la veille

Du côté de la Santé publique, on indique être toujours à la recherche de moyens pour améliorer la réponse à la pandémie de COVID-19. Cela dit, on ne semble pas presser pour autant d’apporter des changements. En dépit des critiques, on se dit satisfait de l’approche actuelle de lutte contre les éclosions.

«Elle donne de bons résultats que l’on ne voit pas en dehors des provinces de l’Atlantique, et dans très peu de régions du monde. Pour l’instant, aucun changement n’est prévu qui inclurait l’application de mesures de santé publique à des zones géographiques plus petites compte tenu du risque élevé à l’heure actuelle, à la fois dans la province et dans tout le pays», a répondu le ministère de la Santé.