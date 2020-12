Cardy nie sous-financer les infrastructures scolaires francophones

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance se défend de sous-financer les infrastructures dans le système scolaire francophone.

Les représentants des districts scolaires francophones estiment avoir été laissés pour compte dans le budget de capital 2021-2022 du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Ils s’inquiètent aussi de la position accordée à leurs projets d’infrastructures dans le classement du ministère pour les années à venir.

Un seul nouveau projet d’infrastructure, la construction d’une école anglophone à Fredericton, est prévu au budget de l’an prochain.

Fredericton financera aussi la poursuite des travaux dans quatre projets en cours, dont deux dans le secteur francophone.

Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, se défend de négliger les priorités des trois districts francophones.

Il assure que le choix des projets qui seront financés est fait à l’aide d’un processus indépendant à l’abri de toutes considérations politiques.

«C’est une liste provinciale basée sur des preuves. Si le toit d’une école est enlevé durant un orage, ça ne fait pas de différence si c’est une école francophone ou anglophone», illustre M. Cardy.

Cet outil d’évaluation de la priorité des projets d’infrastructure en éducation se nomme l’Analyse multidimensionnelle à quadruple bilan (AMQB).

Deux projets francophones figurent sur la liste des dix premiers projets prioritaires du ministère qui est générée par l’AMQB et qui est disponible en ligne.

«Je suis absolument conscient que nous avons des écoles francophones et anglophones qui sont dans un état vraiment difficile, des fois terrible, et nous devons nous occuper de ça dans les prochaines années», confie M. Cardy.

Face aux critiques de l’opposition officielle, le ministre répond que les libéraux souhaitent réintroduire la partisanerie politique dans le choix des projets d’infrastructure.

«C’est ça le problème dans notre province si on prend des décisions basées sur des raisons politiques selon les pressions d’un groupe au d’un autre et pas selon les preuves.»

Le député libéral Benoît Bourque rappelle quant à lui que les progressistes-conservateurs ont annulé trois importants projets de rénovations dans des écoles francophones lors de leur arrivée au pouvoir.

Trois ans plus tard, les rénovations à mi-vie des écoles secondaires d’Edmundston, de Tracadie et de Shediac attendent toujours le financement du gouvernement.

«On annonce que ça pourrait prendre plusieurs années avant qu’on voit ça. Je ne trouve pas que cela a beaucoup de sens. Le secteur francophone a été laissé pour compte dans ce budget de capital», déplore M. Bourque.

La députée Megan Mitton du Parti vert estime plutôt que le problème réside dans le manque de fonds pour les infrastructures scolaires en général.

«Il n’y a pas assez de fonds dans le système pour assurer que toutes les écoles aient des infrastructures sécuritaires pour les élèves», dit-elle.

À son avis, la disparité dans la distribution du financement réside entre les régions rurales et les régions urbaines et pas entre le secteur francophone et anglophone.

«Cette année, ce sont les grandes villes qui reçoivent beaucoup de ces fonds. Je sais que le ministre a dit que c’est parce que la population augmente dans les villes, mais à Memramcook, il y a des élèves qui étudient dans des roulottes.»

Fredericton entend dépenser 72,6 millions $ dans les infrastructures scolaires en 2021-2022. Cinq ans plus tôt, le budget de capital du ministère de l’Éducation était de 88 millions $.