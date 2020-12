Des messes de Noël et de minuit bien différentes en raison de la pandémie

Que ce soit par nostalgie ou par conviction religieuse, la messe de Noël revêt une grande importance pour plusieurs en Acadie. En raison de la pandémie, cette tradition se déroulera de façon bien différente qu’à l’habitude cette année.

La COVID-19 a bousculé nos habitudes du quotidien et la pratique religieuse n’y a pas échappé. Partout, le port du masque et la distanciation physique sont obligatoires. On limite aussi le nombre de paroissiens permis à l’intérieur des églises. Dans le Nord-Ouest, qui se trouve actuellement dans la phase orange du plan de rétablissement de la province, il est même interdit de chanter dans les églises.

Le père Guy Lévesque, prêtre modérateur dans les paroisses Immaculée-Conception et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, à Edmundston, reconnaît que le message de Noël aura une connotation bien différente cette année.

«Il y aura de la musique, mais pas de chant. Ce sera une célébration de Noël qui ne ressemblera à rien par rapport à ce que nous avons connu avant. Le message de Noël en est un où on fait l’annonce de la joie et de l’espérance. Il faudra transmettre ce message d’espérance en ces temps de COVID, car les gens ont besoin d’espérance, ce qui est de fait un fruit de notre foi et de notre vie chrétienne.»

Même si les mesures de distanciation physique mises en place par la Santé publique limitent aussi les rencontres de famille, les retrouvailles sont au cœur des célébrations du temps des Fêtes qu’elles soient en personne ou virtuelles.

«C’est une journée importante, car il y a beaucoup de rencontres de famille. Je trouve que c’est un moment propice pour vivre la paix et c’est un moment pour la réconciliation. On se rapproche des autres et on se rapproche aussi de ceux qui nous sont un peu moins proches», dit le père Serge Comeau, responsable de la paroisse Saint-André (Shippagan, Inkerman, Le Goulet et Pokemouche), dans la Péninsule acadienne.

Chaque année, le père Comeau est conscient du fait que son auditoire est nettement plus large à Noël par rapport au reste de l’année. C’est pour cela qu’il profite de sa tribune pour partager un message de paix et d’amour.

«C’est un temps de l’année où les gens sont plus attentifs et je trouve que les gens sont ouverts à entendre un message de paix et d’amour avec l’aspiration de vivre dans un monde meilleur et plus humain. Notre parole doit essayer de rejoindre cette aspiration. Mais notre message ne se trouve pas uniquement dans nos paroles, il se trouve aussi dans la beauté de l’église et des chants. Il y a beaucoup de choses qui nous parlent sans nécessairement que ce soit des discours.»

En raison de la diminution du nombre de prêtres actifs et du nombre d’églises dans les régions rurales, certains prêtres devront se rendre dans plusieurs communautés les 24 et 25 décembre.

«Il y a normalement au moins une célébration dans chaque communauté chrétienne. Ça nous demande de nous déplacer. La veille de Noël se passe dans les églises, mais aussi dans nos voitures», raconte le père Comeau.

Les diocèses de Bathurst, d’Edmundston et de Moncton ont déjà publié leurs horaires des messes du temps des Fêtes sur leurs sites internet.

Des célébrations auront lieu dans plusieurs communautés les 24 et 25, mais dans le diocèse de Bathurst, la traditionnelle messe de minuit aura lieu en l’église Saint-Pierre-au-Liens de Caraquet, en l’église Sainte-Thérèse-d’Avila de Robertville et en la Cathédrale-du-Sacré-Coeur de Bathurst (bilingue).

Dans le diocèse d’Edmundston, la messe de minuit sera célébrée à Drummond, à Saint-André et en l’église Immaculée-Conception, à Edmundston.

Dans l’archidiocèse de Moncton, elle aura lieu en les églises Notre-Dame-d’Acadie, à Moncton, Saint-Antoine l’Ermite, à Saint-Antoine et Saint-Louis-des-Français, à Saint-Louis-de-Kent.