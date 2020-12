La mise en garde d’une urgentologue de Moncton qui a contracté la COVID-19

Ceux qui ne croient toujours pas à l’étendue et aux dommages causés par la COVID-19 devraient aller cogner à la porte de la résidence d’Isabelle Anne Girouard, à Dieppe. Mais à bien y penser, n’y allez pas. La jeune femme et sa famille ont vu ce que ce virus sournois peut provoquer. Pas question de revivre ce cauchemar de nouveau.

L’urgentologue âgée de 33 ans en connaît un rayon sur cette maladie et cette pandémie. De par son emploi d’abord, à l’Hôpital Georges-L.-Dumont de Moncton. Elle a soigné des cas, elle a vu la détresse des victimes, elle a vu des gens en mourir, elle a compati avec ces familles désemparées et tenues à l’écart, par crainte d’une contagion.

Ensuite, comme mère. Il y a à peine un mois, elle, son conjoint et ses deux jeunes filles âgées de 3 ans et de 18 mois ont été testés positifs…

«Ça nous est tombé du ciel. Comme ça. Nous ne sommes allés à aucun endroit à risque. Nous n’avons eu aucun contact suspect. Nous n’avons aucune idée d’où cela a pu venir. Même la Santé publique n’a pas pu le déterminer», raconte-t-elle à l’autre bout du fil.

À une semaine de Noël, Isabelle Anne Girouard se repose. Elle récupère son énergie sous de bonnes couvertures chaudes. La famille au complet est en confinement. Les activités des Fêtes seront très limitées, dit-elle. Ça se passera avec son conjoint et ses deux fillettes, à la maison. Pendant qu’elle termine de décorer le sapin dans son salon, elle souhaite que la population du Nouveau-Brunswick fasse comme elle.

Elle a choisi de raconter son cas à l’Acadie Nouvelle pour, justement, convaincre ses concitoyens d’à travers la province de réduire leurs déplacements pendant les trois prochaines semaines. De résister à la tentation d’assister à une rencontre festive où, caché et furtif, le coronavirus attend sa prochaine cible afin de poursuivre son ascension destructrice.

Elle s’attend évidemment à recevoir des contrecoups de cette sortie publique. De se faire dire de manière assez crue de se mêler de ses affaires. De se faire montrer du doigt en disant qu’elle est «celle qui a eu la COVID-19». C’est, à son avis, un prix peu cher payé si son histoire parvient à changer les plans de voyage de plusieurs familles.

«Beaucoup de monde ne connaît personne qui a eu la COVID-19. Les gens ne se l’approprient pas. Pourtant, il suffit de voir ce qui nous est arrivé. Je suis une travailleuse de la santé de première ligne. J’ai même participé à l’élaboration des protocoles de sécurité à l’hôpital. On m’a demandé de la réviser régulièrement. Je pense savoir comment ça marche. J’ai goûté à la COVID-19. Mais quand tu reviens à la maison et que le virus entre par la porte de derrière sans que tu le saches…»

Isabelle Anne pensait avoir pris toutes les précautions. Elle avait même annulé le souper de l’Action de grâce parce qu’elle avait soigné des patients atteints. À la mi-novembre, deux cas officiels sont répertoriés dans la zone 1, mais il est évident qu’il y en avait davantage et que ces personnes étaient asymptomatiques, croit l’urgentologue.

«Nous étions en phase jaune, on respectait la bulle. On est allé à un resto avec des amis. Pendant tout ce temps, on avait la COVID-19 et on ne le savait pas. On l’a su cinq jours plus tard. On ne sait pas combien de personnes nous avons pu potentiellement infecter. Nous sommes le seul cas de transmission communautaire non identifiée», relate-t-elle.

L’isolement est donc de mise pour toute la famille. Son conjoint et elle quittent leur travail. Ils n’ont pas beaucoup de symptômes. Myalgie, nausées, petits maux de tête. C’est tout. Aucun ennui respiratoire. Son conjoint a croisé sa mère une minute. Assez pour lui transmettre le virus. Deux jours plus tôt, il était allé à un match de hockey. Il a roulé près de 40 minutes avec un ami. Celui-ci n’a pas été infecté.

«L’idée de cette entrevue est de raconter mon cas, insiste Isabelle Anne. Notre communauté proche avait le virus et on ne le savait pas, parce que ces gens étaient asymptomatiques. Pendant ce temps, on le donne à d’autres. Je sais que plusieurs personnes ont envie d’aller voir leurs familles pendant le temps des Fêtes. De grâce, n’y allez pas. Demeurez en isolement. Si nous ne faisons pas attention, tout le Nouveau-Brunswick va tomber dans le rouge en janvier. Nous verrons une explosion de cas en janvier, en février et en mars si on permet de se voir aux Fêtes. On n’a pas besoin de 100 personnes pour le transmettre.»

Chose certaine, la famille de l’urgentologue a appris la leçon. Les Fêtes seront très tranquilles. Bien cachée dans une couverture chaude, sous le sapin illuminé. Mais surtout, loin de ce maudit coronavirus.