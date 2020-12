Un temps des Fêtes bien différent à prévoir dans les foyers et résidences

Mère Noël (Diane Chiasson Martin) a préparé des cartes de Noël pour les résidents du Manoir Bellevue à Edmundston. Le père Noël (Gilles Martin) est allé les porter à l’entrée du manoir et les deux en ont profité pour visiter «tante Alma», qui est âgée de 103 ans et 8 mois. - Gracieuseté Diane Martin Chiasson

COVID-19 oblige, la période des Fêtes ne sera pas la même cette année pour de nombreux aînés demeurant dans une résidence ou un foyer de soins de la province.

Les restrictions apportées dans les foyers et résidences pour personnes âgées ont assuré jusqu’ici un certain succès dans le contrôle de la propagation du virus au Nouveau-Brunswick. Peu d’éclosions ont en effet frappé ces résidences, ce qui a très certainement contribué au bilan plutôt positif de la province dans sa lutte au virus.

Dans la majorité de ces établissements, les visites ont été revues à la baisse depuis le début de la pandémie en plus d’être assujetties à une panoplie de restrictions. Et plusieurs de celle-ci seront toujours en place pendant la période des Fêtes.

Au foyer de soins Villa Renaissance de Dalhousie comme ailleurs, on se prépare à célébrer Noël. Et bien entendu, les choses ne seront pas tout à fait comme à l’habitude.

«On a été chanceux jusqu’ici et on tient à le demeurer», exprime la directrice de l’établissement, Diane Léger, précisant que la villa a été épargnée par le virus jusqu’à présent.

Pour y arriver, on y a notamment resserré les règles de visites. Prudent auparavant, on demeure aux aguets à l’approche des Fêtes, car la demande pour les visites est en croissance. Et on ne prévoit pas être beaucoup plus permissif.

«On va en faire un peu plus, accroître légèrement le nombre de visites parce que c’est la saison des Fêtes et on comprend que c’est important pour le moral tant de nos résidents que de leur famille de se voir. Cela dit, on ne va pas ouvrir nos portes toutes grandes et faire exprès de mettre nos résidents en danger. La sécurité passe avant tout», ajoute-t-elle, notant que cette période de l’année est justement plus problématique en raison de nombreux contacts entre les gens ainsi que les voyages entre régions.

En temps normal, la Villa alloue des visites pour les patients en temps de COVID-19, mais celles-ci sont très encadrées. Par exemple, les visiteurs ne peuvent se rendre aux chambres. Les résidents sont plutôt transportés dans un endroit où l’on exige le respect de certaines règles, comme le port du masque et la distanciation. Ces consignes seront toujours en vigueur pendant la période des Fêtes à moins que le virus surgisse dans la communauté d’ici là.

«Si l’on ne peut avoir autant de visiteurs que souhaiter, notre but demeure toutefois de faire en sorte que les résidents pourront tout de même interagir avec leur famille, ne serait-ce que via les visites aux fenêtres ou les plateformes électroniques. C’est certain qu’il y a une question de ressources humaines également qui entre en ligne de compte, mais on veut vraiment faire tout notre possible pour que le temps des Fêtes soit le plus agréable possible pour eux», note la directrice, indiquant au passage que pour plusieurs résidents, les membres du personnel constituent une famille en soi.

Inquiétudes

La situation décrite par la direction de la Villa Renaissance, elle se vit sensiblement partout en province, à l’intérieur des autres foyers ou résidences pour personnes âgées. Et celle-ci ne sera pas sans conséquence au niveau de la santé mentale des résidents, craint l’Association des ainés et ainées francophones du Nouveau-Brunswick.

«En raison des restrictions, il y a des gens qui vont recevoir moins de visites, moins longtemps et moins souvent que par le passé. On s’attend à ce qu’il y ait davantage d’aînés qui seront seuls durant cette période cette année, malheureusement», déplore Jean-Luc Bélanger, directeur général de l’organisation sans toutefois blâmer les institutions.

Outre les foyers et les résidences, celui-ci estime que bien des aînés vivant à la maison ne pourront profiter pleinement de leur famille.

Selon lui, il y a toute la situation de la frontière qui limite les déplacements entre provinces. Il y a également des restrictions pour les rassemblements, plus sévères à certains endroits que d’autres. Et puis certains voudront tout simplement éviter les contacts afin de limiter les risques, car la COVID-19 n’est définitivement pas un cadeau à offrir à sa famille.

Ce qu’il craint toutefois, c’est un effritement de la santé mentale des aînés en général, mais particulièrement de ceux qui sont placés.

«On ne peut pas être contre les restrictions de visites, car on ne veut pas de cas dans les foyers et résidences. Par contre, on demeure très inquiet pour la santé mentale des résidents qui seront seuls. La situation est amplifiée pendant les Fêtes, mais ce problème dure depuis des mois et va continuer pour un bon moment. On est inquiet et on se pose la question à savoir comment nous allons récupérer ces gens», dit M. Bélanger.

L’espoir qu’il entretient, c’est celui de l’arrivée imminente du vaccin qui pourra éventuellement redonner un semblant de réalité au quotidien des aînés.

«Les masques, la distanciation, la désinfection des mains…ce sera encore ici pour un moment en 2021. Mais, si on peut au moins se voir parce qu’il y a un vaccin, ce serait déjà un grand pas en avant», dit-il

D’ici là, il invite les familles à être des plus généreuses.

«Si vous ne pouvez pas visiter vos proches en personne dans un foyer ou une résidence, soyez présents autrement. Téléphonez-leur, appelez-les avec vos tablettes, écrivez-leur. Faites en sorte qu’ils sachent que vous pensez à eux», mentionne-t-il.