Université de Moncton: des étudiants s’isoleront après les Fêtes

Charlotte Neander passera les Fêtes avec sa famille dans sa province d’origine, l’Alberta. À son retour à l’Université de Moncton, l’étudiante en sciences infirmières devra donc s’isoler pendant 14 jours. Elle confie ses appréhensions.

«C’est compliqué», commente celle qui a déjà dû se tenir deux fois à l’écart des autres pendant deux semaines depuis la pandémie.

Mme Neander indique avoir d’abord dû trouver un logement. Elle loue à Moncton un appartement avec une amie. Celle-ci doit toutefois effectuer un stage à la rentrée de la session d’hiver.

«Je n’ai pas 800$ à dépenser dans un hôtel pour être seule», déplore la jeune femme.

Elle s’estime donc chanceuse d’avoir un petit ami qui travaille à domicile. Ce dernier a accepté de s’isoler avec elle après son séjour dans l’Ouest, du 21 novembre au 4 janvier.

«C’est un grand sacrifice pour mon copain, car il doit faire l’épicerie pour deux semaines (je lui dis: «il me faut ça, ça et ça») et car il ne pourra pas voir ses amis, remarque l’Albertaine. Il devra être patient… deux semaines avec moi, ça va être long!»

L’étudiante souligne ensuite le défi de prévoir tous ses besoins pendant deux semaines.

«J’imagine qu’on n’aura plus de fruits et légumes frais à la fin des deux semaines», songe-t-elle à voix haute.

Elle s’inquiète enfin du regard des autres à son retour.

«Il y a une petite stigmatisation des gens qui ont voyagé, on en a peur, on les trouve égoïstes, on devient froid avec eux, observe-t-elle. J’ai une amie ontarienne à qui on a dit de rentrer chez elle et qu’elle n’était pas la bienvenue.»

Mme Neander juge d’ailleurs ne pas avoir besoin de rentrer chez elle pour Noël, bien qu’elle fasse part de raisons personnelles précises et importantes.

L’U de M indique que 32 étudiants du campus de Moncton ont soumis un plan d’isolement parce qu’ils prévoient se rendre dans une autre province canadienne pour le temps des Fêtes. Ce chiffre s’élève à 53 en ajoutant les étudiants qui se rendront à l’extérieur du Canada.

«Tous les cours seront donnés en ligne durant la première semaine de la session, à compter du 11 janvier, souligne le chargé de communication, Jean-Luc Thériault. Les cours en présentiel reprendront à partir du 18 janvier, permettant à celles et ceux qui ont besoin de s’isoler de commencer leur période d’isolement après le jour de l’An.»

Les étudiants qui louent un logement universitaire pour la session d’hiver devront attendre le 3 janvier pour l’occuper.

Ceux qui reviendront de l’extérieur du Nouveau-Brunswick s’isoleront dans les bâtiments P.-A.-Landry et Médard-Collette. Ils devront s’organiser à leurs frais pour l’achat de nourriture. À l’exception de la période des fêtes 2020, ils devront aussi payer des frais d’hébergement supplémentaires par nuitée de 40$.

«Contrairement à d’autres universités, il n’y a pas de frais d’isolement pour les nouvelles étudiantes et les nouveaux étudiants qui arrivent au campus de Moncton pour la première fois ni pour les étudiantes et étudiants actuels qui doivent sortir de la province durant la période des Fêtes et revenir pour la session d’hiver», fait valoir M. Thériault.

«On aimerait que les étudiantes et les étudiants puissent profiter de vacances bien méritées, après un semestre rempli de défis, réagit le président de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Campus de Moncton, Alex Arseneau. Toutefois, on aimerait également que nos membres puissent suivre les règles de quarantaine en place, lorsqu’ils reviennent de l’extérieur de la province, après les Fêtes.»