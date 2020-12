La Santé publique a signalé cinq nouveaux cas de COVID-19 samedi.

Ces cas sont les suivants :

une personne âgée de 70 à 79 ans dans la zone 1 (région de Moncton)

une personne âgée de 30 à 39 ans dans la zone 2 (région de Saint-Jean)

une personne âgée de 60 à 69 ans dans la zone 2 (région de Saint-Jean)

une personne âgée de 40 à 49 ans dans la zone 4 (région d’Edmundston)

une personne âgée de 20 à 29 ans dans la zone 6 (région de Bathurst)

Toutes ces personnes sont en isolement et leur cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a 578 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 520 personnes se sont rétablies Il y a eu huit décès, et il y a 49 cas actifs. Trois personnes sont hospitalisées, et une d’entre elles est à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 145 419 tests de dépistage ont été effectués.

La zone 4 demeure dans la phase orange

La zone 4 (région d’Edmundston) demeure dans la phase orange du plan de rétablissement provincial relatif à la COVID-19. Les règles concernant la phase orange sont disponibles en ligne. On rappelle aux résidents que parmi les règles de la phase orange, il faut limiter les contacts à la bulle formée d’un seul ménage, maintenir une distance de deux mètres et porter un masque dans les espaces publics intérieurs et extérieurs.

Toutes les autres zones du Nouveau-Brunswick demeurent dans la phase jaune. Pendant cette période, les mesures et directives de la Santé publique doivent toujours être suivies.