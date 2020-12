Le N.-B. ne signale aucun nouveau cas de COVID-19 et révise le nombre de cas confirmés

Santé publique ne signale aucun nouveau cas de COVID-19 dimanche et révise le nombre de cas confirmés de COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Deux cas signalés précédemment dans la zone 2 (région de Saint John) avaient été comptabilisés dans une autre province. En raison de la confidentialité, la province dans laquelle les cas avaient déjà été enregistrés ne peut être dévoilée.

De plus, deux personnes ayant été déclarées positives à la COVID-19, une dans la zone 1 (région de Moncton) et une dans la zone 6 (région de Bathurst), ont été supprimées du nombre total de cas confirmés de COVID-19, car il a été déterminé que leurs résultats étaient faussement positifs. Le laboratoire travaille à déterminer la cause de ces faux positifs. Lorsque le personnel de Santé publique évalue les résultats des tests qu’il effectue, il examine les liens épidémiologiques et les renseignements sur le cas pour déterminer la probabilité d’un résultat positif.

Dans certaines rares situations, comme celle-ci, les résultats ne concordent pas avec les renseignements sur le patient ou l’activité de la COVID-19 dans la région. Les échantillons ont donc été analysés de nouveau. Santé publique travaille à informer les personnes touchées de leur résultat négatif.

Il y a maintenant eu 574 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 520 personnes se sont rétablies. Il y a eu huit décès, et 45 cas demeurent actifs. Trois personnes sont hospitalisées, et une d’entre elles est à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 145 988 tests de dépistage ont été effectués.

La révision du nombre de cas paraîtra dans le tableau de bord provincial de la COVID-19, un outil en ligne qui permet à la population de consulter des données liées à la pandémie, comme le nombre de tests effectués, le nombre de cas actifs et le nombre d’hospitalisations.

Les données du tableau de bord proviennent des régies régionales de la santé, du ministère de la Santé et du ministère de la Sécurité publique.

Le site Web du GNB sur la COVID-19 présente aussi des données sur les zones sanitaires, les établissements de soins de santé et les points d’entrée dans la province.

La zone 4 demeure dans la phase orange

La zone 4 (région d’Edmundston) demeure dans la phase orange du plan de rétablissement provincial relatif à la COVID-19.

On rappelle aux résidents que parmi les règles de la phase orange, il faut limiter les contacts à la bulle formée d’un seul ménage, maintenir une distance de deux mètres et porter un masque dans les espaces publics intérieurs et extérieurs.

Toutes les autres zones du Nouveau-Brunswick demeurent dans la phase jaune. Pendant cette période, les mesures sanitaires et les directives de Santé publique doivent toujours être suivies.