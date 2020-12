Aucun signe des pêcheurs ou de leur bateau disparu au large de la Nouvelle Écosse

Les recherches aériennes pour retrouver cinq pêcheurs de pétoncles qui travaillaient sur un bateau qui a fait naufrage dans la baie de Fundy n’ont permis de détecter aucun signe d’eux en fin de matinée, dimanche, a déclaré la GRC.

Les policiers avaient déclaré dans un communiqué de presse samedi que les recherches par hélicoptère seraient suspendues jusqu’à dimanche, mais ont depuis modifié cette information pour dire que des recherches aériennes ont eu lieu samedi et se poursuivaient jusqu’à dimanche matin.

Samedi, les services aériens de la GRC ont effectué des recherches aériennes du littoral entre Digby Gut et Morden par hélicoptère.

Selon un communiqué, les recherches n’ont pas permis de localiser les pêcheurs disparus ou les débris du bateau, nommé Chief William Saulis, qui a fait naufrage tôt mardi matin.

Les policiers ont déclaré qu’après avoir évalué le secteur et la marée du haut des airs et au sol, toutes les recherches au sol ont été suspendues indéfiniment parce que les conditions étaient jugées dangereuses.

Le corps d’un pêcheur a été repêché mardi soir, mais le bateau, les autres membres d’équipage et le capitaine n’ont pas encore été retrouvés.

Le navire de 15 mètres appartient à Yarmouth Sea Products, qui a précisé dans un communiqué de presse jeudi que l’embarcation opérait depuis Digby.

Les propriétaires ont déclaré qu' »un événement inconnu » a fait chavirer le navire, car aucun appel de détresse n’a été émis par radio.

Le Centre conjoint de coordination de sauvetage à Halifax a été alerté d’un problème mardi à 5h50, heure locale, lorsqu’il a reçu un signal de la radiobalise de localisation d’urgence du bateau, un dispositif qui se déclenche automatiquement lorsque le navire est submergé.

La boîte noire qui suit la progression du navire a été examinée par la compagnie. Cette dernière a déclaré qu’il avait été déterminé que le bateau avait quitté le secteur de pêche le 15 décembre vers 1h.

L’entreprise a affirmé que lundi, les prévisions indiquaient que le temps se détériorerait plus tard dans la journée et mardi et que, par conséquent, les navires avaient quitté les secteurs de pêche de la baie et retournaient à Digby.

Les hommes à bord du bateau disparu étaient Aaron Cogswell, Leonard Gabriel, Daniel Forbes, Michael Drake, Eugene Francis et le capitaine du bateau, Charles Roberts.

La soeur cadette de Michael Drake, Raelene Carroll, a déclaré dans une entrevue que c’était le corps de son frère qui avait été retrouvé mardi.

Michael Drake, âgé de 48 ans, était originaire de Fortune, à Terre-Neuve-et-Labrador, et Mme Carroll a déclaré que la famille était en train de faire rapatrier son corps depuis la Nouvelle-Écosse.

Le Bureau de la sécurité des transports a envoyé une équipe pour déterminer le niveau d’enquête qui sera effectué.