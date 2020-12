Coup de foudre entre des organismes de Miramichi et de Pointe-Verte

L’un se trouvait à Miramichi. L’autre à Pointe-Verte. En pleine pandémie, leurs regards se sont croisés. Depuis, c’est le coup de foudre entre le Carrefour communautaire Beausoleil et la coopérative La Barque.

Le Carrefour communautaire Beausoleil est le centre névralgique de la communauté francophone de Miramichi et des environs. La Barque, située à l’intérieur d’une ancienne école à Pointe-Verte, est une coopérative d’entraide et de solidarité communautaire. Plusieurs activités et cours y sont offerts à la population.

«Honnêtement, c’est l’un des organismes les plus dynamiques que j’ai vu depuis longtemps. J’ai fait deux visites. Ils sont venus nous voir à Miramichi quelques fois aussi. C’est vraiment intéressant ce qui se passe là-bas», dit Marc Allain, directeur général du Carrefour Beausoleil.

Les premiers contacts ont seulement eu lieu cet automne, mais les deux organismes continuent de mettre en œuvre des initiatives.

«Les liens se construisent de façon naturelle. Leurs forces tombent dans nos besoins et l’inverse est vrai aussi. C’est un partenariat extrêmement intéressant», ajoute M. Allain.

L’une des activités les plus populaires de La Barque demeure son atelier de menuiserie. Depuis quelque temps, l’organisme de la région Chaleur met à profit ses talents au Carrefour Beausoleil.

«Par exemple, nous avons besoin de renouveler notre mobilier dans la garderie. Comme les plus petits de la garderie font une sieste chaque jour, après la sieste, les matelas doivent être gardés dans une salle et séparés les uns des autres. Nous n’avons jamais été capables de trouver les meubles appropriés. Ils sont en train de nous aider à avoir des meubles faits sur mesure dans un contexte où notre garderie est en croissance.»

«Nous avons vraiment commencé à travailler ensemble cet automne. Si on est parvenu à développer des liens comme ça dans un contexte de pandémie, imagine ce que nous arriverons à faire après un retour à une quelconque normalité.»

Le Carrefour Beausoleil travaille aussi ses liens avec d’autres organismes communautaires, dont la Chambre de commerce de Rogersville et la Coopérative de développement régional – Acadie.

Le Carrefour a participé à un tournage lancé par la Chambre de commerce de Rogersville dont l’objectif est de permettre aux jeunes de la région de découvrir les occasions d’emplois disponibles dans la région. Puisque Rogersville est situé à seulement 30 minutes de route de Miramichi, plusieurs résidents s’y rendent pour le travail, des activités sociales et ainsi de suite.

«On veut garder nos jeunes dans la région et les rapatrier. Souvent quand les jeunes partent étudier à l’extérieur, ils gravitent vers les emplois de ces plus grands centres. Si on peut leur donner des choix ici, plusieurs font le choix de revenir en région.»

Les deux communautés ont d’autres défis en commun, comme l’immigration francophone.

«Miramichi a connu de beaux succès avec l’immigration en général, mais un peu moins de succès au niveau de l’immigration francophone. Dans les différentes communautés, ils faut s’organiser entre nous pour améliorer cette situation. C’est le fun de trouver des partenaires qui ont les mêmes besoins et la même vision que nous.»