COVID-19: la campagne de vaccination est lancée au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick a débuté samedi sa campagne de vaccination contre la COVID-19, devenant ainsi la dernière province à lancer sa campagne d’immunisation au pays.

Des travailleurs de la santé et des résidents de foyers de soins ont reçu leur première dose du vaccin de Pfizer/BioNTech contre la COVID-19 à l’Hôpital de Miramichi.

La première personne à obtenir son vaccin a été Pauline Gauvin, résidente âgée de 84 ans du foyer de soins Losier Hall de Shannex, à Miramichi. Elle a été suivie par Nicolette Noël, infirmière immatriculée de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital de Miramichi.

Puis, ce fut le tour du Dr Carl Boucher de Caraquet, médecin de famille et de salle d’urgence à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†; de Joël LeFort, travailleur paramédical de Moncton, et de Mandy Whalen, infirmière de l’Extra-Mural de Dieppe.

Dr Carl Boucher de Caraquet – Gracieuseté GNB

Les travailleurs de la clinique de vaccination ont une longue fin de semaine devant eux: ils doivent vacciner un total de 1950 personnes en deux jours.

Les premières personnes à recevoir le vaccin sont surtout des résidents de foyers de soins des environs de Miramichi ainsi que des travailleurs de la santé qui ont pu se libérer.

Cela comprend des infirmières travaillant dans les Premières nations, des travailleurs des réseaux de santé Horizon et Vitalité, et des travailleurs d’Ambulance NB et du programme Extra-Mural.

Le nombre de personnes appartenant à chaque groupe qui se fera vacciner en fin de semaine n’est pas encore fixé, puisque certains rendez-vous pourraient toujours être annulés par les patients.

«Lumière au bout du tunnel»

Paula Lynch, la fille de la première résidente à être vaccinée, s’est réjouit pour sa mère, qui, elle, n’en a pas fait grand cas.

«(Je me sens) super bien, mais je me sens un peu perdue, je ne sais pas trop ce que je fais ici», a dit l’octogénaire devant des caméras et une poignée de journalistes.

Nicolette Noel, une infirmière de Miramichi, a été vaccinée par sa mère Nanette Noel, elle-même infirmière à la Santé publique.

Nicolette affirme que plusieurs de ses collègues se feront vacciner pendant la fin de semaine. «Ils seront plus à l’aise (au travail)», dit-elle.

Dr Carl Boucher a fait le voyage depuis Caraquet. C’est devant les caméras qu’il est devenu le premier médecin à avoir été vacciné dans la province.

«C’est un peu le début de la fin (de la COVID-19). Je suis honoré, mais je ressens aussi un sentiment de chance», dit le docteur. Il se dit soulagé de pouvoir enfin exercer son travail sans avoir à craindre le virus.

C’était important pour lui de faire cela de façon publique, d’autant plus que certaines personnes affirment avoir des doutes sur la fiabilité du vaccin.

Le Dr Boucher a expliqué qu’il s’est porté volontaire pour véhiculer la position des médecins.

«C’est non seulement un besoin que les médecins et les travailleurs de la santé de la première ligne se fassent vacciner, mais je crois que c’est notre devoir de le prendre, mais aussi de communiquer qu’on l’a eu, qu’on croit dans le vaccin, qu’on n’a pas peur du vaccin et qu’on veut le recevoir», a-t-il insisté.

Le Dr Boucher a rappelé que les études scientifiques prouvent que le vaccin n’est pas dangereux. Le vaccin est sans douleur, a-t-il noté, affirmant ne s’être «même pas aperçu qu’ils m’ont piqué».

Les cinq premiers vaccinés d’ailleurs ont rapporté n’avoir rien ressenti d’anormal.

Le Dr Boucher explique que comme lors de tout autre vaccin, les gens sont sous surveillance environ 15 minutes après l’injection pour déceler la présence de réactions allergiques.

Les premiers vaccins sont arrivés à Miramichi la semaine dernière. – Gracieuseté GNB

Karen McGrath, PDG du Réseau de santé Horizon, et la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef de la province, ont visité la clinique avant que les premiers patients arrivent samedi matin.

Cette première clinique de vaccination bourdonne de travailleurs: environ 150 personnes s’y affairent. Il s’agit d’employés de la Santé publique, mais aussi des deux réseaux de santé et de l’Extra-Mural et d’Ambulance NB.

À la fin, ils auront travaillé 12 heures par jour samedi et dimanche pour épuiser toutes les doses de vaccin. Tout ce manège recommencera la fin de semaine du 9 et 10 janvier, alors que les premiers vaccinés devront recevoir une deuxième dose.

Parallèlement, la province a accepté l’offre d’une entreprise d’exportation de thon rouge se trouvant à l’Île-du-Prince-Édouard pour emmagasiner les vaccins dans deux de leurs réfrigérateurs. Ceux-ci maintiennent la température nécessaire de conservation du vaccin de – 70 degrés Celsius.

Le propriétaire de l’entreprise, James Tompkins, en avait aussi prêté deux à l’Île-du-Prince-Édouard. Il a affirmé vendredi que les réfrigérateurs seront envoyés au Nouveau-Brunswick lundi.

La province n’a reporté aucun nouveau cas de COVID-19 vendredi, pendant que cinq nouvelles personnes ont été infectées en Nouvelle-Écosse et sept à Terre-Neuve-et-Labrador.

La Nouvelle-Écosse a annoncé qu’elle demandait désormais aux travailleurs qui se rendent parfois à l’extérieur de la province de se faire tester deux fois durant leur période d’isolement.