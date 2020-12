COVID-19: le N.-B. émet des directives aux éleveurs de visons

Depuis la semaine dernière, le gouvernement du Nouveau-Brunswick demande aux éleveurs de visons d’évaluer le risque que représente leur élevage et d’établir un plan opérationnel en réponse à la COVID-19. - Archives

En réponse à d’inquiétantes éclosions de COVID-19 dans des fermes de visons d’élevage au Danemark et en Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick a émis des directives aux éleveurs de ces petits mammifères.

Depuis la semaine dernière, le gouvernement provincial demande aux éleveurs de visons d’évaluer le risque que représente leur élevage et d’établir un plan opérationnel en réponse à la COVID-19, tout comme plusieurs autres entreprises.

Ils doivent aussi utiliser de l’équipement de protection individuel.

Les visons (des mustélidés, de la même famille que les furets) sont élevés et nourris, puis abattus pour leur fourrure. Selon le gouvernement du Nouveau-Brunswick, on élève plus de 54 000 visons par année dans la province.

Bruce MacFarlane, porte-parole de la Santé publique, indique que ces nouvelles directives ont été distribuées aux visonnières de la province à cause des «liens qui ont récemment été établis en Colombie‑Britannique et ailleurs dans le monde entre les visonnières et la propagation de la COVID-19.»

Au Danemark, où l’élevage de visons est une industrie importante, le virus de la COVID-19 s’est propagé très rapidement entre ces animaux, puis a été retransmis à des humains.

Parmi ces nouvelles infections chez des humains, sept mutations uniques du virus ont été identifiées par les autorités danoises. Douze personnes étaient porteuses d’une nouvelle mutation du virus baptisée «Cluster 5».

Des résultats préliminaires d’études laissent penser que cette mutation est légèrement moins susceptible aux anticorps qui pourraient la neutraliser, mais cette possibilité doit être étudiée de façon plus approfondie, selon un communiqué de l’Organisation mondiale de la Santé publié au début décembre.

En novembre, cela a mené le gouvernement à ordonner l’abattage de la totalité des visons au Danemark, soit environ 17 millions d’animaux. Après coup, cette mesure a été critiquée et jugée trop draconienne.

Au 1er décembre 2020, 289 élevages de visons, soit environ 20% de la capacité nationale de production, avaient été touchés par la COVID-19.

Les autorités n’ont toutefois pas recensé de nouveau cas du «Cluster 5» depuis le 20 novembre, mais au moins deux nouvelles variantes du virus associés aux visons ont récemment été détectés dans le sud du pays.

Le virus a également été constaté chez des visons en Espagne, aux États-Unis, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède.

En Colombie-Britannique, des cas du virus ont été découverts chez des visons d’élevage après que des personnes travaillant dans ces élevages ont aussi obtenu des tests positifs.

Éclosion de COVID-19

Selon un reportage de CTV News Vancouver lundi, 200 visons d’élevage sont morts après une éclosion de COVID-19 sur une ferme. Le gouvernement provincial estime cependant que cette éclosion a été restreinte et qu’elle ne menace pas d’autres élevages.

Alan Herscovici, un auteur et défenseur de l’industrie de la fourrure au Canada, précise que les élevages de visons du Canada ne sont pas aussi nombreux qu’au Danemark et que le risque de propagation est donc plus limité.

Il affirme aussi que le plus souvent, les éleveurs du Canada s’approvisionnent individuellement en nourriture pour leurs animaux, ce qui réduit le risque de transmission qui serait présent s’il y avait un unique fournisseur pour plusieurs fermes, comme c’est parfois le cas au Danemark.

D’après lui, il n’y a que trois visonnières au Nouveau-Brunswick.

«On a déjà vu d’autres maladies sur des fermes, on a vu la grippe porcine H1N1 il y a quelques années, on a vu des virus chez des poules aussi», ajoute-t-il.