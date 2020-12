Décès accidentel du fils du maire de Dalhousie: Yves Pelletier

Le Restigouche est en deuil à la suite du décès accidentel d’Yves Pelletier, membre de la brigade d’incendie de Dalhousie et fils du maire de la municipalité, Normand Pelletier.

La cause de l’accident n’a pas été dévoilée. Il était âgé de 32 ans. Plusieurs messages de sympathie ont circulé ce week-end sur les médias sociaux. L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick figure parmi ceux qui ont offert leurs condoléances.

Yves Pelletier était membre de la brigade incendie de la Ville de Dalhousie et il était une personne respectée et très appréciée dans sa communauté, peut-on lire dans un communiqué publié dimanche par l’AFMNB.

Au nom du conseil d’administration, du personnel et de toutes les municipalités membres de l’AFMNB, le président Michel Soucy a transmis ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Pelletier, ainsi qu’à toute la communauté de Dalhousie et du Restigouche-Est.

«Nous sommes de tout cœur avec eux, nos pensées sont pour eux et nous leur souhaitons tout le courage nécessaire pour traverser cette terrible épreuve » a dit Michel Soucy, maire d’Atholville et président de l’AFMNB.