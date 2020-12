Leaders de la lutte contre la COVID-19: comment fêteront-ils Noël?

Le premier ministre Blaine Higgs, la Dre Nicole LeBlanc, le ministre Dominic Cardy et la Dre Jennifer Russell. - Archives

Le temps des Fêtes sera très différent pour à peu près tout le monde cette année, y compris pour les leaders de la lutte contre la pandémie de COVID-19 au Nouveau-Brunswick. L’Acadie Nouvelle s’est entretenu avec quatre d’entre eux au sujet de leurs plans pour Noël.

Dre Jennifer Russell

Pandémie mondiale oblige, la médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick s’attend à travailler «beaucoup» durant le temps des Fêtes.

«Si j’ai le temps, je vais essayer de célébrer avec mes enfants, mes parents et mon partenaire», indique Dre Jennifer Russell.

Puisqu’elle habite à Fredericton et que ses parents habitent à Bathurst, les célébrations auront seulement lieu si les deux zones de santé demeurent en phase jaune.

La médecin-hygiéniste tente de maintenir ses contacts étroits au minimum depuis plusieurs jours afin d’éviter tout risque de contagion durant les Fêtes.

«En ce moment, les seules personnes avec lesquelles je passe du temps, ce sont mes enfants, mon partenaire et mes collègues de bureau», explique-t-elle.

«C’est vraiment important de garder notre nombre de contacts étroits très, très, très bas, même en phase jaune et même durant le temps des Fêtes», dit-elle.

Dre Russell n’aura cependant pas besoin d’aller jusqu’à écarter certains invités à Noël puisque les Fêtes sont généralement une affaire plutôt modeste chez elle.

«Je n’ai pas une grosse famille à Bathurst, alors c’est juste un petit rassemblement», dit-elle.

Blaine Higgs

Cette année, le premier ministre et son épouse ont dû renoncer à voir deux de leurs quatre filles et trois de leurs petits-enfants qui habitent à l’extérieur de la province.

«Marcia et moi ne les verrons pas cette année. Nous leur avons envoyé des cadeaux par la poste. Nous les verrons sur FaceTime, mais ils ne viendront pas à la maison comme c’était le plan au début», dit Blaine Higgs.

«Ça, c’est différent. D’habitude, toutes nos filles sont là avec leurs époux et nos petits enfants.»

Les Higgs pourront quand même compter sur la présence de leurs deux autres filles qui vivent au Nouveau-Brunswick et un de leurs petits-enfants.

«Noël à Quispamsis va être plus tranquille qu’à l’habitude parce qu’en général il y a pas mal de monde, mais je ne suis pas le seul à être dans cette situation. C’est ce que bien des familles vont vivre», constate le premier ministre.

Blaine Higgs s’estime chanceux malgré tout puisque sa famille a été épargnée par la COVID-19 jusqu’ici.

«Huit personnes sont mortes (au Nouveau-Brunswick) en raison de la COVID. Certaines familles vont célébrer Noël sans ces gens-là. Ça rend le temps des Fêtes beaucoup plus difficile. Je me souviens quand mon père est mort, il y a cinq ans, le premier Noël avait été très difficile.»

La mère de M. Higgs aura 100 ans le 31 décembre. La famille soulignera toutefois ce grand événement de façon plus modeste qu’elle ne l’aurait fait en l’absence de la pandémie.

Dominic Cardy

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance passera Noël chez ses parents à Saint-Andrews cette année avec sa copine, à condition évidemment que Fredericton et le sud-ouest de la province demeurent en phase jaune.

Normalement, M. Cardy se rendrait au Québec avec ses parents pour voir sa sœur, son gendre et ses deux nièces, mais pas cette fois-ci.

«Cette année, clairement, ce n’est pas possible. Mes parents sont tous les deux dans la quatre-vingtaine», souligne-t-il.

«Leur grande fille va vraiment leur manquer. Ça fait presque un an qu’ils ne l’ont pas vue. Ça crée beaucoup de peine, mais ce n’est pas unique à ma famille. C’est quelque chose que beaucoup de gens vivent», constate M. Cardy.

Lui et sa copine gardent leurs contacts étroits au minimum jusqu’à Noël afin d’éviter de prendre le risque de contracter la COVID-19 et d’infecter ses parents qui sont particulièrement à risque en raison de leur âge avancé.

Dominic Cardy est propriétaire d’un avion ultra léger qu’il pilote lui-même. Si la météo le permet, il entend aussi profiter du temps des Fêtes pour voler à partir du petit aéroport de Woodstock.

«J’ai une roulotte à Woodstock. Je vais simplement aller là et essayer d’éviter les contacts, mais ça ce n’est pas trop difficile sur un terrain comme un aéroport communautaire ou il n’y a pas beaucoup de gens, même l’été. C’est assez facile de maintenir la distanciation.»

Dre Nicole LeBlanc

Les deux prochaines semaines s’annoncent beaucoup plus tranquilles qu’à l’habitude dans la famille de la médecin en chef du réseau de santé Vitalité.

«En temps normal, se sont des Noëls avec des rassemblements assez étendus, tant au niveau de la famille qu’au niveau des amis. On fait toujours un grand réveillon de Noël et un souper de Noël. On a déjà eu des Noëls avec 70 ou 80 personnes dans la maison», raconte Dre Nicole LeBlanc.

Cette fois-ci, les célébrations seront beaucoup, beaucoup plus intimes.

«Au lieu de réfléchir au maximum qu’on pourrait avoir en jouant la note du risque, nous avons choisi de jouer la note du raisonnable et du confortable», décrit-elle.

«C’est quoi le minimum dont j’ai besoin pour être bien à Noël tout en m’assurant qu’il n’y a personne de famille immédiate qui est seule? C’est comme ça que j’y ai réfléchi», explique Dre LeBlanc.

Elle et sa famille ont décidé de limiter leur bulle à sept personnes durant le temps des Fêtes et de ne pas les accueillir toutes en même temps.

«Nous allons avoir du temps privilégié avec un ou deux individus à la fois pour minimiser les risques.»

«Ça ne veut pas dire que nous n’aurons pas un beau Noël», souligne celle qui est habituée aux célébrations beaucoup plus nombreuses. «Nous allons mettre l’accent sur les petites choses qui nous font du bien.»