Nos Prix Citrons de 2020

Les politiciens néo-brunswickois nous ont réservé toutes sortes de surprises cette année. Voici quelques histoires très peu reluisantes qui ont retenu notre attention cette année et qui méritent un Prix Citrons 2020.

Un an sans député

En septembre 2019, le député de Sainte-Croix, Greg Thompson, est décédé à l’âge de 72 ans. Le mois suivant, le député de Baie-de-Shediac-Dieppe (et ex-premier ministre) Brian Gallant a officiellement quitté ses fonctions.

Les gens de ces deux circonscriptions ont donc perdu leur voix à Fredericton. Une situation malheureuse, mais qui arrive régulièrement en politique provinciale. Le hic, c’est que Blaine Higgs ne s’est vraiment pas pressé afin de pourvoir ces postes.

Le 9 mars 2020, après plusieurs mois d’attente, le premier ministre a annoncé la tenue de deux élections partielles le 15 juin. Hélas, l’état d’urgence a été déclaré dix jours plus tard et les partielles ont été reportées.

Elles n’ont finalement jamais eu lieu. Les gens de Sainte-Croix et de Baie-de-Shediac n’ont pas eu de voix à Fredericton pendant un an. Lors des élections provinciales du 14 septembre, les électeurs de ces circonscriptions ont respectivement élu Kathy Brokus (PPC) et Robert Gauvin (PL).

Une étoile filante nommée Kevin Vickers

Kevin Vickers a été couronné chef du Parti libéral en avril 2019. Les libéraux croyaient avoir trouvé la perle rare. Ex-policier, ancien sergent d’armes de la Chambre des communes, ambassadeur du Canada en Irlande, héros national, bilingue; toute une prise.

Au cours des mois suivants, Kevin Vickers n’a pas réussi à s’imposer sur la scène provinciale. Le fait qu’il n’était pas présent à l’Assemblée législative (puisqu’il n’était pas député lors de son sacre) ne l’a pas vraiment aidé.

En août et en septembre 2020, il a mené campagne fade et a présenté un programme électoral flou qui semblait avoir été écrit sur un coin de table dans l’autobus.

Les électeurs lui ont infligé une raclée lors du scrutin. Les libéraux ont perdu du terrain et n’ont fait élire que 17 candidats, soit bien moins que les 25 dont ils avaient besoin pour prendre le pouvoir.

Pire encore, Kevin Vickers – qui était pourtant présenté comme un sauveur moins de deux ans plus tôt – a été défait dans sa propre circonscription, Miramichi. Il a annoncé sa démission le soir même.

Blaine Higgs et les abat-jour

Lors des élections du 14 septembre 2020, les électeurs du Nord et des circonscriptions francophones du Sud ont une fois de plus boudé Blaine Higgs. Ce dernier n’avait tout simplement pas réussi à bâtir des ponts avec ces régions au cours des mois précédents.

Au lieu de tenter de tendre une branche d’olivier aux francophones après sa victoire, il a rajouté de l’huile sur le feu.

En entrevue, il a allégué que les gens du Nord sont tellement partisans qu’ils voteraient pour un abat-jour si celui-ci était libéral. Il est allé encore plus loin et a dit que les Acadiens ne l’ont pas appuyé parce qu’il a refusé d’acheter leur vote en leur faisant des promesses coûteuses.

À l’écouter, c’est à croire que son passé de militant dans le CoR, sa collaboration avec la People’s Alliance et sa réforme avortée des urgences rurales n’ont rien à voir avec sa très faible popularité dans les circonscriptions francophones.

Pouvez-vous répéter votre question… en anglais?

Les communications bilingues ne sont pas le fort du gouvernement du Nouveau-Brunswick. C’est bien connu. On en a eu une preuve supplémentaire depuis le début de la pandémie.

Le français et l’anglais ne sont pas traités sur un pied d’égalité lors des points de presse sur la COVID-19. Cela s’explique en partie par le fait que Blaine Higgs – un unilingue anglophone – a refusé de nommer un porte-parole politique francophone ou bilingue.

La commissaire aux langues officielles lui a suggéré de le faire, afin que les francophones n’aient pas à se contenter de la traduction simultanée pendant de longs moments. Cette recommandation est restée lettre morte.

On note toutefois que de modestes progrès ont été effectués à ce chapitre. Blaine Higgs lit un peu plus de phrases en français lors de ses interventions. Et les journalistes peuvent poser leurs questions dans la langue officielle de leur choix.

On se souvient que cela n’était pas possible au début de la pandémie. Le 25 mars, une journaliste québécoise de Radio-Canada avait tenté sans succès de s’adresser en français à Blaine Higgs. Le modérateur lui avait demandé deux fois de répéter sa question en anglais.

Des squelettes dans le placard

Lors de la dernière campagne électorale, trois partis provinciaux ont été éclaboussés par des commentaires de leurs candidats sur les réseaux sociaux.

Les progressistes-conservateurs ont été les premiers à être mis dans l’embarras lorsque des commentaires transphobes faits en 2016 et en 2018 par leur candidat dans Restigouche-Ouest, Louis Bérubé, et celui de Victoria-La-Vallée, Roland Michaud, ont refait surface.

Blaine Higgs a pris ses distances et lui a demandé de se désister. Il était cependant trop tard pour retirer son nom des bulletins de vote. M. Higgs a donc décidé que si Roland Michaud remportait son siège, il ne pourrait pas siéger comme progressiste-conservateur. Il n’a pas eu à prendre cette décision, puisque le candidat libéral a eu le dessus dans cette circonscription. M. Bérubé n’a toutefois pas été inquiété.

Les libéraux n’ont pas été épargnés. Leur candidat dans Sainte-Croix, John Gardner, a été expulsé par Kevin Vickers pour avoir tenu des propos homophobes sur Twitter. Une décision qui en a surpris plusieurs, à commencer par John Gardner lui-même, puisqu’il est ouvertement homosexuel.

Finalement, la People’s Alliance of New Brunswick a pris la même décision lorsque des tweets islamophobes de sa candidate dans Memramcook-Tantramar, Heather Collins, ont refait surface. Elle a été expulsée par son chef, Kris Austin.