Retour sur 2020: de bonnes nouvelles malgré tout

La pandémie de COVID-19 a rendu la vie difficile à beaucoup de Néo-Brunswickois en 2020. Malgré tout, certains ont essayé de se rendre utiles et d’autres ont su s’adapter. L’Acadie Nouvelle a recensé quelques exemples.

Un bingo avec Johanne sur Facebook

Les Acadiens ont pu jouer ensemble à un bingo sur Facebook pendant la pandémie et se sentir moins seuls. C’est l’auteur, compositeur et interprète, Benoit Morier qui a lancé ce projet en avril, pour proposer autre chose que des concerts sur internet. Il a animé le jeu en interprétant un personnage nommé Johanne, qu’il avait créé pour un événement au club LGBTQ+ de Moncton, Pink Flamingos. En plus du bingo, il a proposé des numéros musicaux avec l’auteure, compositrice et interprète Linda LeBlanc et des invités comme les Hay Babies, P’tit Belliveau et Édith Butler. La dernière émission de la deuxième saison a eu lieu le 10 novembre et a été vue 2400 fois. Pour le temps des fêtes, une soirée exceptionnelle a aussi eu lieu le lundi 21 décembre.

Une princesse pour les enfants confinés

À Pâques, Danica Roy a décidé d’enfiler son costume de princesse Anna (du dessin animé La Reine des Neiges). Elle voulait ensoleiller la vie des enfants grâce à des vidéos personnalisées. La comédienne de 25 ans a proposé son service gratuitement sur la page Facebook «Ça va bien aller – NB» et a vite reçu près de 100 demandes. La citoyenne de Beresford a ensuite continué d’offrir ses services tout au long du confinement, si bien qu’elle a perdu le compte du nombre de vidéos envoyées aux quatre coins de la province. L’interprète de la princesse Anna a aussi animé des jeux interactifs sur Instagram avec une amie. Danica Roy produit aujourd’hui encore des vidéos personnalisées sur demande, mais beaucoup moins et pour 15$. Elle préfère se produire à nouveau devant un public hors du monde virtuel.

Des masques artisanaux

Michelle Landry n’avait jamais cousu de masques avant la COVID-19. La résidente de Woodstock proposait des objets fabriqués de façon artisanale, des sacoches, des porte-monnaie, des mitaines et des tuques, sur sa page Facebook Michelle’s Creation.

Or, 2020 est l’année où se couvrir le nez et la bouche est devenu obligatoire et les accessoires qui le permettent, à la mode. Depuis avril, ces rectangles de tissu, avec des couleurs et des imprimés, sont donc les articles qu’elle a le plus vendus. La demande n’a d’ailleurs jamais diminué, selon l’Acadienne originaire de Caraquet. Résultat, elle en a fabriqué seule plusieurs milliers et ses mains, qui ont travaillé dix heures par jour pendant plusieurs mois, prennent maintenant une pause jusqu’au 15 janvier.

Une récolte pour une banque alimentaire

La coordinatrice en jardinage du potager communautaire Peter McKee à Moncton, Alicia Clarkson a réussi une récolte miracle en 2020. Et ce, malgré la pandémie et l’été très sec. Elle a fait pousser 2000 livres de légumes. À titre de comparaison, elle a récolté seulement 300 livres en 2018!

Ses produits ont profité au centre d’alimentation Peter McKee sur la rue St-George. Cette banque alimentaire nourrit 1200 personnes par mois. Mme Clarkson explique avoir cultivé davantage d’espace cette année (des boîtes remplies de terre pouvant être commanditées) et avoir sélectionné ses légumes en vue du meilleur rendement possible. C’est elle qui a pris l’initiative de créer cette ferme urbaine en 2017.

Une nouvelle boutique de Donuts à Moncton

Le copropriétaire du bar Euston Park et du restaurant Clos, Gene Cormier rappelle que l’année 2020 a été difficile pour les restaurateurs. L’entrepreneur a quand même réussi à ouvrir en octobre une boutique de beignes artisanaux à Moncton, avec sa femme Susan Cormier et le pâtissier Jacques Allain. L’enseigne s’appelle Halo Donuts.

M. Cormier révèle qu’elle restera au 110 rue St-George à long terme. En 2021, les entreprises pourront y faire des précommandes et les habitants du Grand Moncton auront peut-être la possibilité d’y commander des produits à domicile. Il s’agit de beignes frits et frais, cuisinés à l’ancienne à partir de produits locaux. Ils coûtent de 1,75$ à 4$ l’unité hors taxes.

Une maison achetée par la communauté à Saint-Léolin

Lorette et Jean-Claude Thériault ont obtenu une maison gratuitement grâce à l’aide de la communauté. Ils ont ainsi pu emménager à nouveau à Saint-Léolin dans la Péninsule acadienne le 4 décembre. Ils avaient habité là pendant 45 ans, mais leur ancienne demeure a brûlé en janvier dernier sans être assurée. Leur neveu, Steve Thériault a donc lancé un mouvement de solidarité, qui a permis de récolter des fonds et de regrouper des entrepreneurs.

Parmi eux, Éric Hébert a construit les fondations et a coordonné les travaux de la nouvelle habitation gratuitement. En attendant de retrouver leur foyer, Lorette et Jean-Claude Thériault ont été accueillis dans cinq endroits différents. Leur neveu raconte qu’ils sont maintenant heureux, soulagés et reconnaissants au-delà des mots.

Une famille immigrée aidée après un incendie

Rym Farah s’est dite très touchée. L’immigrante algérienne avait perdu son appartement à la suite de l’incendie d’un immeuble du chemin Gauvin à Dieppe, la nuit du 19 au 20 septembre. La mère a néanmoins pu recevoir des dons juste après l’accident, comme au moins six autres familles sinistrées. Ce sont Tammy LeBlanc, Julie Thibodeau, Diane Smith et Tabatha LeBlanc qui ont organisé la collecte.

À leur grande surprise, elles ont reçu une énorme quantité d’articles: habits, draps, jouets, ustensiles, produits d’hygiène, meubles, etc. En novembre, Mme Farah et son mari ont aussi trouvé un nouveau logement pour eux et leurs enfants, même s’ils ont rencontré beaucoup de difficultés, de nombreux propriétaires discriminant les familles.

Un concert pour une adolescente malade

Joliane Thériault est une adolescente joviale, qui a des ambitions comme beaucoup de filles de son âge: une famille, des enfants, une voiture et une carrière de graphiste. Or, elle est victime de l’ataxie de Friedreich. Sa maladie rare, sans traitement connu, attaque d’abord le système nerveux central, puis la motricité, l’élocution et, ultimement, le cœur. En février, Joliane se préparait à devoir se déplacer en fauteuil roulant.

Sa mère, Sophie Hébert l’élevait toutefois seule avec sa sœur, en faisant des études. La communauté artistique de la région Chaleur s’est donc mobilisée. Sylvain Godin et des amis de la famille ont organisé une collecte de fonds à Petit-Rocher à l’occasion d’un concert. Mme Hébert se réjouit d’avoir reçu environ 9000$. Elle a pu acheter un fauteuil de 5500$ pour sa fille et déménager dans une maison sans escaliers.