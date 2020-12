Exclusif – Robert Gauvin: la vie dans le gouvernement Higgs

En seulement deux ans, la carrière politique de Robert Gauvin l’a amené à jouer le premier rôle – parfois bien malgré cet ex-comédien – dans plus de tempêtes politiques que bon nombre de ses collègues dans toute une vie. Retour sur le parcours hors de l’ordinaire de cet ancien vice-premier ministre progressiste-conservateur et seul francophone au sein du cabinet de Blaine Higgs, aujourd’hui député dans l’opposition chez les libéraux.

«Si j’avais su avant tout ce que j’ai traversé… La réalité dépasse la fiction! Au départ, je voulais me joindre au parti de mon père (l’ancien député et ministre Jean Gauvin). Je me suis retrouvé dans le parti qu’il a voulu quitter» a admis le député de Baie de Shediac-Dieppe âgé de 52 ans, en entretien à l’Acadie Nouvelle, lundi.

Son engagement chez les bleus dans Shippagan-Lamèque-Miscou, d’abord applaudi après sa victoire au sein d’un gouvernement minoritaire en septembre 2018, a vite tourné au vinaigre.

Seule voix francophone à la table des décisions, il a rapidement constaté qui menait la barque à Fredericton. Ses intentions de défendre d’une voix forte les siens d’abord et avant tout et de s’en tenir à ses convictions se sont souvent heurtées aux idées bien arrêtées du chef et du parti sur comment diriger la province.

Dont la façon de traiter les régions rurales.

«J’ai entendu, autour de la table du caucus, qu’il y avait assez de votes dans les villes pour former le gouvernement», affirme-t-il.

Dans ces conditions, ce mariage politique n’a pas duré longtemps. Il a abouti à un divorce déchirant et acrimonieux lorsque Gauvin a volontairement choisi de siéger comme indépendant en février.

«Je croyais détenir une voix forte qui pouvait faire la différence, a constaté Robert Gauvin. Mais je devais mettre mon pied à terre tous les jours. De la manière dont c’est fait, c’est le chef qui mène. Si j’avais été dans un gouvernement majoritaire, je n’ose même pas penser ce qui aurait pu se passer. Aussi fort qu’on peut parler et frapper sur la table, c’est Blaine Higgs qui mène au bout du compte. C’est lui, juste lui. Mais c’était impossible de le savoir pendant la campagne électorale.»

De son propre aveu, l’annonce sur la fin des exigences linguistiques pour les ambulanciers en décembre 2018 a été l’une des pires journées dans sa vie. Averti à la dernière minute des intentions du ministre de la Santé Hugh Flemming, «j’ai vu à ce moment que je n’étais pas respecté».

La lune de miel entre Robert Gauvin et le parti de son père venait de se terminer. Elle n’aura duré que trois mois.

«Le lendemain, je devais présenter le premier ministre à une assemblée partisane à Caraquet, raconte-t-il. Rendu à Caraquet, j’ai dit à certaines personnes dans l’entourage du premier ministre que si Jean-Maurice Simard était ici, il nous botterait tous le derrière. Le premier ministre et moi avons alors dit que personne n’était au-dessus de la loi. Ensuite, le premier ministre va dans la soirée à Saint-Jean et il dit le contraire. Plus tard, j’ai appris que la conférence de presse de M. Flemming avait été approuvée par le premier ministre. Je ne pouvais pas endurer ça.»

À ce moment, Gauvin a pensé à partir. Il était prêt. Mais après avoir parlé à certaines personnes, il a choisi de rester pour se battre. Finalement, la question des ambulanciers s’est réglée. Lui et Michel Carrier, le commissaire aux langues officielles, ont gagné leur point, mais le député-ministre a clairement été échaudé.

«Après un bout, j’ai senti qu’on ne me croyait pas, parce que ça se réglait tout le temps. Dans le dossier des ambulances, on a trouvé une solution bien meilleure que celle de M. Flemming. Le gouvernement pensait que je pouvais tout avaler, mais il a alors vu que je n’étais pas prêt à tout avaler. Je crois que le premier ministre ne croyait pas que j’étais sérieux. Il m’a sous-estimé», pense-t-il.

Février 2020. Le gouvernement Higgs revient à la charge dans le cas des urgences en régions rurales. Six sont menacées de fermeture la nuit, alors que le chef avait pourtant indiqué que jamais il n’allait toucher à ces services pendant la campagne électorale.

Là, c’en était trop.

«J’ai parlé à M. Higgs la veille (de sa décision de devenir indépendant). Il m’a dit qu’il allait de l’avant à 100%. Il m’a ensuite dit qu’il n’avait pas encore décidé ce qu’il allait faire avec moi», poursuit-il.

On connaît la suite.

Près d’un an plus tard, les deux hommes ne se parlent plus. Selon Robert Gauvin, Higgs n’est pas capable de le regarder dans les yeux.

«Il a été blessé et ça se comprend. Je l’ai appelé pour le féliciter au lendemain de l’élection. Il s’est enragé après moi…», dit-il, en reprochant au chef de gérer la province uniquement en serrant la vis, comme il l’a fait par le passé lorsqu’il était à l’emploi de la compagnie Irving.

«Quand tu es obligé de dire à ton fils que papa n’est pas un traître, ce n’est pas agréable»

Robert Gauvin dit avoir accepté d’aller en politique par passion. Il en parle avec passion. Il défend ses points avec passion. Mais il aime aussi sa famille avec passion. Déjà très proche, la dernière année a permis, dit-il, de resserrer encore plus les liens avec sa conjointe Émilie et ses deux enfants. Mais ils ont vécu des moments difficiles.

«Mes enfants savent lire, vous savez…»

Le côté humain de l’engagement politique peut être cruel, surtout quand le principal intéressé est tiré de tous bords tous côtés pour défendre ceci ou cela parce qu’il est la seule voix francophone au sein d’un gouvernement minoritaire.

Il était tellement en demande qu’il a décidé que sa journée de circonscription, le lundi, était exclusivement réservée aux gens de Shippagan-Lamèque-Miscou.

Ou quand les réseaux sociaux se déferlent et jettent leur vitriol en jugeant arbitrairement chacune des actions du député.

«Notre famille est très proche, insiste l’homme. Je donne beaucoup de crédit à Émilie (LaBranche, sa conjointe). Quand tu es obligé de dire à ton fils que papa n’est pas un traître, ce n’est pas agréable. Mais dans l’ensemble, nous avons assez bien géré tout ça. On essaie de protéger le plus possible les enfants, mais ils savent aussi que leur papa a un travail différent. Ç’a été plus difficile pour Émilie. Heureusement, nous sommes unis. La politique nous rapproche encore plus.»

Aujourd’hui, après un tumulte de deux années, il dit se sentir à sa place chez les libéraux, ces ennemis d’hier devenus ses collègues de l’opposition à l’Assemblée législative à Fredericton.

Une deuxième famille dans laquelle il espère faire un bon bout de chemin, souhaite-t-il.