Fusillade de Fredericton: la Couronne ne fera pas appel du verdict

Le Service des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick ne fera pas appel du verdict de non responsabilité criminelle rendu la semaine dernière à l’endroit de Matthew Raymond, le tueur avéré de quatre personnes, dont deux policiers à Fredericton.

Le 10 août 2018, depuis la fenêtre de son appartement, Matthew Raymond a tué par balle Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright, dans la cour de l’immeuble, avant d’abattre les policiers municipaux Sara Burns et Robb Costello, les premiers dépêchés sur les lieux de la fusillade.

Lors d’un procès de neuf semaines pour meurtres au premier degré, la défense a soutenu que l’accusé souffrait d’une maladie mentale et croyait qu’il se défendait contre des démons. En novembre, au quatrième jour des délibérations, les jurés l’ont effectivement déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.

La semaine dernière, dans une décision prononcée sans délibéré, le juge Larry Landy a imposé une peine de détention à l’hôpital.

Mardi, dans un communiqué de presse, le ministère provincial de la Justice et de la sécurité publique a partagé une déclaration du directeur des poursuites publiques, Pierre Roussel, dans laquelle on apprend que la Couronne ne fera pas appel du verdict prononcé à l’endroit de Matthew Raymond.

«Le Service des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick a révisé de manière approfondie l’ensemble du déroulement du procès, et ce dans le but de déterminer si un appel devait être fait à la suite de la décision du jury», peut-on lire dans le communiqué de presse.

«Après avoir révisé le tout de manière approfondie, le Service des poursuites publiques a dû prendre une décision difficile et n’en appellera pas du verdict rendu par le jury. Une analyse du dossier nous révèle qu’il n’y a pas de perspective raisonnable de succès quant à un appel.»

M. Roussel a toutefois tenu à rappeler «qu’un verdict d’acquittement pour cause de troubles mentaux ne veut pas dire que M. Raymond a été libéré».

Matthew Raymond est maintenant en effet en détention au Centre hospitalier Restigouche, à Campbellton.

Le cas de Matthew Raymond sera réévalué par une commission d’examen provinciale au cours des prochains mois et à chaque année si nécessaire afin de déterminer s’il est apte à retourner vivre en société.

En partageant sa décision, le juge Landry a tenu à préciser que Matthew Raymond continue d’être considéré à haut risque jusqu’à ce qu’un tribunal en décide autrement.