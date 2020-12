Décès d’Yves Meunier-Pelletier: la communauté généreuse

Le nord du Nouveau-Brunswick se rallie en grand nombre pour venir en aide à la famille d’Yves Meunier-Pelletier, qui a perdu la vie accidentellement le week-end dernier.

Une page GoFundMe (www.gofundme.com/f/xubk34) a été lancée par Virginie Allard, une amie de la famille. Un objectif de 10 000$ a été fixé. En date de mardi en fin de matinée, plus de 800 personnes ont permis de récolter plus de 64 000$.

«Aujourd’hui, c’est à notre tour d’aider une petite famille généreuse, dévouée et impliquée dans la communauté», est-il écrit sur la page.

La cause de l’accident mortel n’a pas été précisée. Yves Pelletier était membre de la brigade d’incendie de Dalhousie et fils du maire, Normand Pelletier. Sa conjointe, Erika Drapeau en est à sa 33e semaine de grossesse et est une travailleuse autonome.

«Elle ne recevra donc aucun revenu ni d’avantages sociaux au cours des prochains mois. Voilà la raison pour laquelle nous sollicitons votre aide afin d’atténuer l’un des stress associés à la tragédie.»